El entrenador del Granada, Alexander Medina, ha asegurado que deben "jugar al límite" y "al 120%" de sus posibilidades ante el Atlético de Madrid, "uno de los mejores equipos de España y tal vez de Europa" y al que se enfrentan este lunes en el Nuevo Los Cármenes (21.00 horas), y ha apelado a centrarse en el "trabajo" y no solo en las "matemáticas" para lograr la permanencia.

"Más allá del rival que tengamos enfrente, nosotros confiamos mucho en nuestro equipo, sabiendo que nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de España y tal vez de Europa. Tenemos razones para sacar un resultado positivo, haciendo un buen plan de partido, entendiendo que tenemos que jugar al límite, al 120% de nuestras posibilidades, con nuestra afición. No tengo dudas de que vamos a estar a la altura del partido", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, insistió en la importancia de "jugar con una intensidad regular durante los noventa y tantos minutos que dure el partido". "Así lo hace el rival y no podemos ser menos. Planificamos puntos fuertes del rival, patrones que tienen en ataque, que les hace ser un equipo con muchas variantes", manifestó

"Tiene un potencial enorme en ataque, viene de hacerle siete goles al Real Madrid en dos partidos. Debemos sumar situaciones de gol que nos permitan ganar el partido. Tenemos que ser un equipo intenso, corto y compacto, con mucha agresividad en la parte defensiva y tener buenos posicionamientos a la hora de jugar", prosiguió.

Además, no cree que a los de Diego Pablo Simeone les vayan a afectar las dos prórrogas disputadas frente al Real Madrid en la Supercopa y la Copa del Rey. "Los partidos fueron intensos, pero tuvieron más de una semana para recuperarse. Tiene una plantilla con una jerarquía muy importante para poder contar con cualquier futbolista en cualquier rotación. A nosotros nos ocupa nuestro equipo, conociendo las características del equipo rival", advirtió.

En otro orden de cosas, el técnico uruguayo aseguró que "el ánimo es muy bueno" a pesar de que el equipo cayó en su último partido frente al Real Betis (1-0). "Salimos fortalecidos, más allá del resultado, el otro día frente al Betis, porque entendimos que hicimos un buen partido: competimos hasta el final, por distintas situaciones no se nos dio sumar, pero estuvimos muy cerca de hacerlo. El equipo hizo méritos para lograrlo. Hay que quedarnos con lo positivo que hizo el equipo", señaló.

Sobre cuántos puntos necesitará para quedarse en LaLiga EA Sports el cuadro nazarí, a cinco puntos de la zona de salvación, Medina insistió en que no deben centrar la mirada solo en la permanencia, sino en mejorar cada día. "No soy bueno en matemáticas, desde chico. En lo que me tengo que tratar de enfocar es en el trabajo de equipo, en que siga creciendo, es la única forma en la que tendremos oportunidad de quedarnos en Primera División. Veo evolución y hay que seguir creciendo, estar más cerca de la victoria. Detenerme en cuántos puntos necesitamos es hacer futurología. Tenemos que trabajar en equipo y ser mucho más regulares", subrayó.

Por último, valoró la sanción de Martin Hongla. "La sanción fue un poco desorbitada por lo que refleja el acta. Tiene que haber una autocrítica por nuestra parte para que esto no vuelva a suceder. Es una baja importante, pero con los jugadores que tengamos a nuestra disposición vamos a competir de igual manera", concluyó.