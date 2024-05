Alexander Sorloth-Artem Dovbyk, a un paso del 'Pichichi' más abierto de los últimos años

El delantero noruego del Villarreal, Alexander Sorloth, encabeza la clasificación del trofeo 'Pichichi' con 23 goles a falta de una jornada para el final de LaLiga EA Sports tras anotar un 'póker' ante el Real Madrid, aunque Artem Dovbyk (Girona), con 21 tantos, y Jude Bellingham (Real Madrid), con 19, aún siguen manteniendo algunas opciones de alzarse con el trofeo individual.

Con todas las luchas a nivel colectivo ya decididas, el foco de la última jornada de LaLiga EA Sports pasa a los premios individuales. En esas, la lucha por el trofeo 'Pichichi' es uno de los principales atractivos. En ella, Sorloth, que asestó al trofeo un gran golpe con sus cuatro goles al Real Madrid en la jornada 37 liguera, se situó por primera vez en la temporada al frente de la tabla de goleadores en solitario.

Los 23 tantos del nórdico, misma cifra con la que el polaco Robert Lewandowski logró el 'Pichichi' la pasada temporada con el FC Barcelona, han hecho que el noruego arranque los últimos 90 minutos de la Liga siendo el favorito para levantar el trofeo. Su momento de forma, marcando 15 goles en las últimas 12 jornadas y su ventaja de dos sobre Artem Dovbyk, su más inmediato perseguidor, hacen que se antoje difícil que se le escape aunque no consiguiera marcar ante Osasuna, conjunto al que sólo ha anotado un gol en sus cuatro enfrentamientos.

La principal alternativa al noruego parece ser el ucraniano. El delantero del Girona, que recibió con sorpresa la noticia de los cuatro goles de Sorloth al Real Madrid, ha sido el jugador que ha encabezado la lucha por el trofeo de máximo goleador en el último tramo de campaña.

Además, el internacional es el octavo debutante que consigue alcanzar la cifra de 20 goles en su primera temporada en LaLiga EA Sports en el siglo XXI y, en caso de lograr un triplete ante el Granada, además de adelantar a Sorloth en la cantidad de goles, lograría el cuarto mejor registro goleador de un debutante en este siglo en Primera División, solo superado por Cristiano Ronaldo (26), Ruud van Nistelrooy (25) y Diego Forlán (25).

Por último, el tercero en discordia en la lucha por el trofeo 'Pichichi' es Jude Bellingham. El centrocampista del Real Madrid ha sido el hombre de la temporada en LaLiga EA Sports y, con sus 19 tantos, necesita una heroicidad en forma de 'poker' en el último encuentro ante el Real Betis, además de que sus rivales no vean puerta.

Sin embargo, a pesar de que parece poco probable que el inglés sea el máximo goleador de la temporada, sus 19 tantos son el tercer mejor registro de un debutante en el Real Madrid en el siglo XXI, y la mejor cifra goleadora de un centrocampista puro desde la temporada 91-92, en la que el también madridista Fernando Hierro logró 21 tantos.

Un 'pichichi' que cotiza a la baja

En el caso de que Alexander Sorloth no consiga marcar dos goles, será la segunda temporada consecutiva en la que el máximo goleador de Primera División no alcanza la cifra del cuarto de centena, un hecho que no ocurre durante dos campañas seguidas desde que en la 00-01 y 01-02 con Raúl González (24) y Diego Tristán (21) respectivamente, no lograran una cifra superior o igual a los 25 goles.

Además, en caso de que de que Bellingham no consiga marcar en el último encuentro liguero del Real Madrid ante el Betis, tan solo dos jugadores alcanzarían una cifra superior a los 20 tantos, siendo el cuarto curso de los últimos cinco en que esto ocurre.

Aunque no todo son notas negativas en lo que respecta al 'Pichichi', ya que, en caso de que Alexander Sorloth o Artem Dovbyk acaben siendo los máximos goleadores de la competición, ganaría el entorchado individual un jugador que no milita en las filas de Real Madrid o Barcelona, un hecho que no ocurre desde que Diego Forlán lo hiciera en la campaña 2008-2009 con el Atlético de Madrid.

Europa Press