LA NACION

Alexandrova avanza a final del WTA 500 de Monterrey tras abandono de Kouzova

La tenista rusa Ekaterina Alexandrova se convirtió en la segunda finalista del Abierto de...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Alexandrova avanza a final del WTA 500 de Monterrey tras abandono de Kouzova
Alexandrova avanza a final del WTA 500 de Monterrey tras abandono de Kouzova

La tenista rusa Ekaterina Alexandrova se convirtió en la segunda finalista del Abierto de Monterrey 2025, el sábado tras la eliminación por abandono de la checa Marie Bouzkova.

Alexandrova, 14 en el ranking de la WTA y segunda cabeza de serie, ganó el primer set por 6-3 en 52 minutos de juego.

La segunda manga ya no se jugó por el abandono por lesión de Bouzkova, número 53 del mundo.

Esta semifinal debía resolverse el viernes por la noche, pero fue interrumpida dos veces por lluvia, y se decidió postergarla para este sábado cuando el marcador estaba empatado 2-2.

En la primera semifinal, el viernes, la rusa Diana Shnaider derrotó a la estadounidense Alycia Parks en dos mangas con parciales de 6-3 y 7-6 (10/8) en una hora con 46 minutos.

La final se jugará este sábado no antes de las 18:30 locales (00:30 GMT del domingo).

El torneo WTA 500 de Monterrey se juega en canchas de superficie dura del Club Sonoma y reparte US$1 millón en premios.

-- Resultado del viernes:

- Semifinales:

Diana Shnaider (RUS/N.3) derrotó a Alycia Parks (USA) 6-3, 7-6 (10/8)

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.2) a Marie Bouzkova (CZE) 6-3, abandono por lesión

LA NACION
Más leídas
  1. Pumas-All Blacks y Sudáfrica-Australia, el clásico rosarino con Di María, San Lorenzo, fútbol europeo e Inter Miami
    1

    Agenda de TV del sábado: los Pumas - All Blacks, clásico de Rosario, San Lorenzo, Europa e Inter Miami

  2. El "segundo violín" al que Menotti aconsejó en Boca, hizo brillar en Huracán y le dio la mayor alegría: el Mundial 78
    2

    Omar Larrosa, el “segundo violín” al que Menotti aconsejó en Boca, hizo brillar en Huracán y le dio la mayor alegría: el Mundial 78

  3. Un especialista mencionó “tres factores” que harían caer el plan económico de Milei
    3

    Roberto Cachanosky habló de “tres factores” que harían caer el plan económico de Milei

  4. El nocaut del año: un derechazo brutal del "Diamante negro" brasileño y la reacción de Jake Paul
    4

    El nocaut del año: Pedro Da Silva Conceiçao “durmió” a Renny Viamonte en el segundo round

Cargando banners ...