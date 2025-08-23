Alexandrova avanza a final del WTA 500 de Monterrey tras abandono de Kouzova

La tenista rusa Ekaterina Alexandrova se convirtió en la segunda finalista del Abierto de Monterrey 2025, el sábado tras la eliminación por abandono de la checa Marie Bouzkova.

Alexandrova, 14 en el ranking de la WTA y segunda cabeza de serie, ganó el primer set por 6-3 en 52 minutos de juego.

La segunda manga ya no se jugó por el abandono por lesión de Bouzkova, número 53 del mundo.

Esta semifinal debía resolverse el viernes por la noche, pero fue interrumpida dos veces por lluvia, y se decidió postergarla para este sábado cuando el marcador estaba empatado 2-2.

En la primera semifinal, el viernes, la rusa Diana Shnaider derrotó a la estadounidense Alycia Parks en dos mangas con parciales de 6-3 y 7-6 (10/8) en una hora con 46 minutos.

La final se jugará este sábado no antes de las 18:30 locales (00:30 GMT del domingo).

El torneo WTA 500 de Monterrey se juega en canchas de superficie dura del Club Sonoma y reparte US$1 millón en premios.

-- Resultado del viernes:

- Semifinales:

Diana Shnaider (RUS/N.3) derrotó a Alycia Parks (USA) 6-3, 7-6 (10/8)

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.2) a Marie Bouzkova (CZE) 6-3, abandono por lesión