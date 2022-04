Alexia: "Cuando en una entrevista sólo hable de fútbol se habrá conseguido normalizar el fútbol femenino"

La centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Alexia Putellas opinó que hay que seguir trabajando para lograr que se normalice el fútbol femenino y que esto se habrá conseguido cuando acuda a una entrevista y "sólo" hable de "fútbol", mientras que admitió que al estar centrada en jugar no fue "consciente" del récord mundial que vivió el Camp Nou la semana pasada.

"Hay que hacer como ejercicios de normalizar el hecho de que hay un fútbol, que jugado por hombres y por mujeres, y sobre todo informar mucho porque a mí me cuesta encontrar información de cuando se juega. El día que llegue a una entrevista y pueda hablar de fútbol es que lo hemos conseguido (la normalización del fútbol femenino)", expresó Alexia Putellas en 'El Larguero'.

En este sentido, y después de algunas polémicas surgidas en las redes sociales tras el duelo ante el Real Madrid, reconoció que ahora tienen "más visibilidad" y esa provoca que están "vistas con lupa". "Yo lo entiendo como que forma parte de esto. Mientras respeten mi vida privada, todo lo demás lo entiendo. Cada uno, y más en 'Twitter', va a pensar lo crear y depende de cada uno lo que quiera creer y comunicar", puntualizó.

La de Mollet del Vallès recalcó que su vida no ha cambiado en exceso tras ganar el 'Balón de Oro', pero sí "el ritmo de vida". "Pensaba que sería por un periodo corto de tiempo, pero se está alargando. Ahora tengo menos tiempo libre, más compromisos, pero forma parte de esto y lo asumo como tal", añadió la internacional que no se ve la mejor del mundo porque "está todo muy igualado" y "hay muchísimas jugadoras muy buenas" tanto en el Barça como "en otros equipos".

Sobre los 91.553 espectadores que fueron a ver el pasado miércoles al Camp Nou el partido de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, confesó que "cuando estás jugando no lo vives y no eres consciente". "Luego ves las imágenes y mucha gente te explica la experiencia y es lo que te queda. Pero tú estás tan metida que no eres consciente de lo que está pasando", subrayó, asegurando que se sintieron "muy privilegiadas" y que es "muy especial" todo lo que están viviendo en la actualidad.

Ahora, repetirán la experiencia en las semifinales de la Champions ante el Wolfsburgo alemán. "Era una cosa prevista por el club, que si funcionaba bien y la gente respondía, el del Real Madrid iba a ser el primero de muchos partidos claves", afirmó.

"Llevamos mucho tiempo con este proyecto y es lo que llevamos de ventaja sobre otros equipos", relató Alexia Putellas sobre el gran dominio blaugrana en la Primera Iberdrola. "Hubo un momento en el que el Barça tuvo dos opciones: fichar a las que eran las mejores y pagarlas, o mejorar a las que tenía. Decidieron esto último y por eso el núcleo de ahora somos muchas de casa", detalló la catalana, que en 2015, cuando no había tantos éxitos, se replanteó dejar el club.

"tendría que estar muy quemada para no seguir unida al fútbol"

Ahora, la centrocampista está concentrada con la selección española para el amistoso del jueves ante Brasil y el partido ante Escocia de la semana que viene donde pueden sellar el billete al Mundial de 2023. En el combinado nacional juegan parecido a su club, pero "con matices diferentes". "Es más un estilo de posesión y de presión tras pérdida. En general, España siempre se ha caracterizado por esto", puntualizó.

De cara a la Eurocopa y el favoritismo del combinado nacional, advirtió que "hay mucho nivel ahora mismo y todo está muy igualado". "Sí que creo que si le preguntas a cualquier selección, te dice que España va a competir". "Pero en un torneo así hay muchos detalles. Yo estoy segura al cien por cien de que vamos a competir", recalcó.

Finalmente, aunque no desveló en qué rol, la 'Balón de Oro' afirmó que tiene claro que le gustaría seguir vinculada al fútbol cuando se retire. "Tendría que acabar muy quemada para no seguir unida al fútbol, me gusta mucho y no necesito desconectar del fútbol", sentenció.