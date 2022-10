Alexia Putellas: "Espero que la próxima vez que tenga que hablar sea en el campo"

La internacional española y jugadora del FC Barcelona Alexia Putellas se ha mostrado emocionada tras recibir su segundo Balón de Oro consecutivo, algo que "no" creía que fuese "posible" debido a la grave lesión de rodilla que le hizo perderse la Eurocopa, y espera que la próxima vez que tenga que hablar "sea en el campo".

"Espero que la próxima vez que tenga que hablar sea de nuevo en el campo, ganando como a mí me gusta", señaló tras recoger su galardón. "El 5 de julio me rompí la rodilla y creía que esto no sería posible, creía que se iba a recordar lo más reciente, la Eurocopa", añadió.

Además, la catalana confesó que no está pasando por buenos momentos por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le obligó a perderse la cita continental. "Va bien, pero no quiero engañar. Echo mucho de menos esos momentos, sentirme futbolista y hacer lo que más me gusta", dijo casi entre lágrimas. "Gracias a mi familia. Llevamos unos meses que no están siendo como queremos", añadió.

A pesar de todo, la de Mollet del Vallès se mostró "muy feliz" de poder "volver" a la gala como ganadora. "Cuando hace un año conseguimos ganar el primero, me propuse intentar mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo. Verlo recompensado de esta manera de enorgullece. Sin mis compañeras no estaría aquí; algunas están presentes aquí, otras en Barcelona... Las aprecio muchísimo, es un privilegio ser su compañera", subrayó.

"Gracias al cuerpo técnico, al entrenador, que se comprometen conmigo para ayudarme a mejorar. Gracias al club, al señor presidente, a todas las personas que trabajan en el club. Es un privilegio jugar en el Barça. Visto lo que vivimos el año pasado, con los dos partidos de 'Champions' en el Camp Nou del año pasado, con toda la afición... Es impresionante. Muchas gracias por confiar en mí y por dejarme ser parte de este proyecto", prosiguió.

Por último, Putellas también se acordó de la Federación Inglesa (FA) y la puso como referencia organizativa. "Mi más sincera enhorabuena a la Federación Inglesa por la organización, por cómo están teniendo ese impacto con el fútbol femenino en su país; son un ejemplo por cómo lo están haciendo", concluyó.

Europa Press