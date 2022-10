Alexia Putellas: "Hay unos mínimos para no asumir riesgos con la lesión y tengo clarísimo que no lo haré"

La centrocampista del FC Barcelona Alexia Putellas confesó este lunes que aunque añora volver a jugar por su grave lesión debe cumplir con "unos mínimos" de cara a no tomar unos "riesgos" en su recuperación que piensa evitar.

"Echo de menos jugar, pero voy bien y la rodilla responde bien a las cargas, así que son buenas noticias. El plan es el previsto, pero de plazos no puedo hablar, los marcará la rodilla, pero hay unos mínimos para no asumir riesgos, que tengo clarísimo que no lo haré", advirtió Alexia Putellas a los medios antes de acudir a la II Gala del Fútbol Femenino Europeo organizada por el diario 'Mundo Deportivo' en Barcelona.

Por otro lado, y tras recibir el pasado lunes su segundo Balón de Oro, insistió en que "cada generación será mejor". "Nosotras crecimos en un entorno en el que los entrenadores no eran titulados y no era profesional. Ahora tienen todo esto, el espectáculo será mucho mejor", apuntó.

Finalmente, la futbolista catalana tiene claro también que de cara a la Liga de Campeones "cada año hay los mismos favoritos", entre los que incluye a su equipo y a un Real Madrid al que "se está viendo competir muy bien".

También compareció ante los medios su compañera de equipo Claudia Pina, que recalcó que "es importante la apuesta que hace el Barça por el fútbol femenino" y que "es importante que la gente joven suba con más fuerza porque significa que las cosas cada vez van mejor".

La joven futbolista, que eludió hablar del conflicto en la selección femenina, cree que actualmente viven "cosas muy buenas" en el club. "Nos centramos en eso, en cada día ser mejor equipo. Tenemos que trabajar a diario, y se nos ve cada vez mejor. Nos estamos conociendo porque hay gente nueva", subrayó.

Europa Press