Alexia Putellas: "No queremos comenzar 2022 como el 2021, con derrota en la Supercopa"

Sobre la tardía elección de la sede: "Tenemos que dar facilidades a la afición y la planificación a tan última hora no es posible"

BARCELONA, 18 Ene. 2022 (Europa Press) -

La jugadora del Barça Femení Alexia Putellas aseguró que no quieren abrir el 2022 con una derrota en la Supercopa de España, cuya semifinal contra el Real Madrid se disputa este miércles, y que tiene muchas ganas de abrir una serie de duelos contra las blancas que culminará con un duelo de 'Champions' en un Camp Nou lleno.

"Sin duda que aquella derrota nos hizo mucho daño, por cómo fue y por cómo jugamos y generamos. Perdimos aquel partido y lo importante es que el equipo, con aquella derrota, volvió a ganar y el año acabó muy bien. Pero no queremos comenzar este 2022 como el 2021 con aquella derrota", manifestó en rueda de prensa.

Perdieron la última edición de la Supercopa de España, al caer contra el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis en semifinales, y ahora quieren quitarse esa 'espinita', la única en año de triplete histórico, abriendo el 2022 y esta nueva edición ganando al Real Madrid.

"Son partidos que a todas nos encanta jugar. Siendo del Barça, o siendo del Madrid, siempre es especial. Vienen meses intensos con muchas emociones, terminaremos esta serie de partidos contra el Madrid en el Camp Nou con un lleno y pensamos en trabajar para ganarlos absolutamente todos", aseguró Putellas.

A nivel personal, tras superar el coronavirus, aseguró tener "muchas ganas" de volver a disputar un partido. "Y más uno de este tamaño, en el que ganas o te quedas sin final. Estoy con muchas ganas de este partido, de hacer un buen partido y estar a la altura para competir, generar y pasar a la final", se sinceró.

Eso sí, a nivel grupal, cree que sería un ""error" el "relajarse" y creerse superiores. "Escuchaba lo que preguntabais, con curiosidad sobre cómo encajaríamos una derrota. Si el equipo pensara que iba a ganar sí o sí se relajaría... Nosotras confiamos en nuestro plan para pasar a la final", manifestó.

Por otro lado, en cuanto a la tardía elección de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para acoger esta Supercopa de España, comentó que le habría gustado que el aficionado tuviera más tiempo para organizarse y poder movilizarse.

"Hablaré de las facilidades que se dan a las masas que ahora sí que estamos moviendo. Tenemos que dar facilidades a la afición que quiere venir a vernos, y la planificación a tan última hora no es posible. La gente merece que se pueda organizar bien, como el partido del Camp Nou, a dos meses vista, y la gente ha respondido. Es el mejor camino", detalló.

Reflexiones sobre el 'the best'

En cuanto al 'The Best' que acaba de recibir este lunes como mejor jugadora del mundo del pasado año, y que suma al Balón de Oro, entre otras distinciones individuales, cree que se debe dar la importancia "justa" a esos premios. "Cuando te dan estos premios no eres más buena y cuando no te los dan, no eres tan mala. Hay que relativizarlo mucho. No conozco a ninguna jugadora que juegue para estos premios individuales", comentó.

Más clara fue todavía sobre el hecho de que ninguna jugadora del Barça del triplete, ni ella misma como 'The Best', estuvieran en el once ideal de la FIFA y FIFPRO. "Es impactante el resultado que salió del once ideal, aunque salido de las jugadoras, porque eso lo votamos nosotras mismas. Pero es que tampoco hay ninguna de Canadá y ganaron el oro olímpico. Lo achaco a una falta de visibilidad, a veces es complicado ver según qué partido", manifestó.