Alexia Putellas: "Cada día de sufrimiento que he pasado ha merecido la pena"

La delantera del Barça Alexia Putellas se mostró emocionada al hacer balance de una temporada de "sufrimiento" para volver a los campos tras una larga lesión de rodilla, con la guinda de la Liga de Campeones este sábado ante el Wolfsburgo, que hace que todo haya "merecido la pena".

"Objetivo cumplido, este año teníamos en mente que teníamos que ganarla, por cómo acabó el año pasado. Estamos muy contentas, ahora toca celebrar. Soy feliz. Ha sido un año duro. Cada día de sufrimiento que he pasado, tanto yo como mi familia, vale la pena sólo por este momento", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

Putellas entró en el último minuto para levantar la segunda 'Champions' del cuadro culé, la cual llegó con máxima tensión al verse 0-2 en el primer tiempo. "He sufrido como todos los culés. En la primera parte no hemos estado del todo bien, ayer decía que las que tuviéramos las teníamos que meter y hoy no entraban, pero luego en la segunda parte creo que el equipo ha reaccionado súper bien y nos la llevamos para Barcelona", afirmó.

"Quiero celebrar, no dormir esta noche. Estoy feliz por todo el equipo, por toda la afición, por todo el trabajo que ha hecho el club, por todas las personas que han pasado también anteriormente en este proyecto que al final todos los que pasamos intentamos poner un granito de arena para que esto se consiga", añadió la dos veces ganadora del Balón de Oro.

Europa Press