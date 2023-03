Alexia Putellas: "Ilusión y ganas no me faltan pero la rodilla marcará el momento de volver"

La jugadora del Barça Femení Alexia Putellas aseguró que tiene "ilusión y ganas" de poder volver a jugar cuanto antes pero recordó que será su rodilla, lesionada de gravedad, la que marque el 'tempo' de su regreso, si bien confía en poder estar en el tramo final y jugar una 'Champions' en la que, en cuartos de final, se miden a la AS Roma.

"Respecto a mí, bueno, es ir quemando fases de la rehabilitación y de momento estoy contenta porque va todo bien, pero ya veremos. La rodilla marcará el momento de volver al campo. Por ilusión y ganas no van a faltar", aseguró en declaraciones a Europa Press tras un evento con Mango.

Alexia, que acaba de ganar su segundo trofeo 'The Best' de la FIFA como mejor jugadora de la pasada temporada, confía en que sus compañeras pueda superar a la Roma de Vicky Losada y plantarse en semifinals. Ronda en la que, si todo va perfecto, podría estar ya recuperada.

"Espero que sí, espero que podamos llegar a semifinales, será un partido difícil porque los cuartos siempre son complicados. Pero confío plenamente en el equipo", manifestó la jugadora catalana.

En cuanto al premio 'The Best', aseguró que su lesión no influyó en nada. "La media temporada truncada no tiene nada que ver, el periodo de votaciones era la temporada pasada y no estuve lesionada. Solo me perdí tres semanas del periodo de votaciones", explicó.

"Entonces, bueno, la lesión en sí es una pena, me perdí mucho de esta temporada, pero no creo que afecte a nada en el 'The Best'", añadió en este sentido Putellas, que ya trabaja en el césped en la fase final de su recuperación.

Por otro lado, en cuanto al reconocimiento público que tiene, aseguró que es bueno y más si puede aprovecharlo para ayudar a otros, como sucede con el proyecto que, junto a la firma de ropa Mango, está llevando a cabo.

"Es bonito el reconocimiento, al final estar aquí hoy y ver a tanta gente, y si encima es para apoyar una buena causa y para ayudar a financiar todos esos centros educativos, pues es algo bonito y a mí me hace mucha ilusión estar aquí hoy", apuntó.

Alexia Putellas llevó a cabo un acto con la firma de ropa en su 'flagship store' en el número 36 de Passeig de Gràcia de Barcelona. Una firma de camisetas de la embajadora de Mango que reunió a mucha afición.

En concreto, la futbolista firmó la camiseta solidaria codiseñada junto a la compañía en el marco del proyecto Goals, iniciativa promovida por Mango y 'Save the Children' que tiene como objetivo fomentar el acceso a la educación y al deporte de más de 4.000 personas, un 70% de las cuales serán niñas y mujeres, en Bangladesh durante los próximos dos años.

La camiseta cuenta con el mensaje 'Girls should play with dolls or whatever they want to' ('Las niñas deberían jugar con muñecas o lo que quieran') y se encuentra disponible en algunas de sus tiendas en diferentes países y en la página web de la compañía.

Los beneficios derivados de la venta de las camisetas solidarias, que el martes se pusieron a la venta en tiendas seleccionadas de España, Portugal, Francia y Estados Unidos, y a través de la página web, irán destinados íntegramente a 'Save the Children' para el futuro desarrollo de la segunda fase del proyecto Goals en Turquía.

Europa Press