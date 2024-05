Alexia Putellas: "Me gustaría llegar hasta los 37-38 años jugando"

La capitana del Barça Femení Alexia Putellas comentó que se ve jugando hasta los 37 o 38 años y que, sin saber si será posible o no, quiere seguir disfrutando del fútbol y de llevarse al límite a nivel físico y mental, por lo que se mostró encantada de haber renovado con el Barça hasta 2026 y de poder dar continuidad a un fútbol que les ha llevado a ganar el 'póker' de títulos esta temporada.

"He jugado muchos años porque amo mucho mi trabajo. Creo que esta pasión me lleva a tener energía todos los días. Ahora tengo 30 años, que considero que todavía es una edad entre joven y madura para ser futbolista. Si tengo que decir un número, me gustaría llegar hasta los 37 o 38 años jugando. Evidentemente, no sabemos qué pasará, porque nunca se sabe", manifestó en una entrevista a Barça One recogida por Europa Press.

La renovación con el Barça se dio porque sigue sintiendo las ganas de entrenar y jugar al máximo nivel. "En el momento en que no lo sienta así, sé lo que significa vestir esta camiseta y levantaré la mano y haré un paso al lado. Pero mientras siga teniendo esta energía para llevarme al límite físicamente, evidentemente, pero también mentalmente, quiero ganar todos los partidos y todos los títulos", reconoció.

"Estoy en constante evolución, no me gusta quedarme estancada, me gusta reinventarme constantemente como persona y como profesional, como jugadora también. Me encanta escuchar mucho de gente que sabe más que yo y aprender en ese sentido de todo, de fútbol, de la vida, de idiomas, de todo. Intento exprimir al máximo estos momentos, soy una esponja", comentó.

Putellas, que marcó el 2-0 definitivo en la final de la Liga de Campeones Femenina de San Mamés (Bilbao) ante el Lyon, está "agradecida" al club por confiar en ella y renovarla para las dos siguientes temporadas, en las que confía en dejar atrás las lesiones y volver a asentarse en el once inicial, en un proyecto con nuevo entrenador tras la salida de Jonatan Giráldez.

"Me siento muy agradecida. Nunca hubiera imaginado vivir todo lo que me ha tocado vivir y al final estoy muy agradecida por haber conseguido todos estos títulos. A veces cuando coincidimos con otras compañeras o en la selección te das cuenta que hay gente que en toda su carrera no ha jugado una final o no ha ganado ningún título. Te sientes muy agradecida", reconoció.

Alexia cree además que el Barça Femení está en un momento dulce. "Estamos en un momento muy maduro del proyecto. Evidentemente, hace unos años que el grupo se profesionalizó. Y no solo eso, sino que cada año hemos crecido, hemos tenido más facilidades. Al final nos hemos adaptado a lo que significa ser profesional, aunque desde que empezamos siempre lo hemos querido ser", manifestó.

Sobre su carrera, en la que todavía tiene mucho por vivir, cree que se queda con los momentos de buena salud. "Es complicado, son muchas temporadas, muchas cosas vividas, pero me quedaría con todos los momentos en los que no he estado lesionada. Puede ser porque últimamente he encadenado dos lesiones bastante largas y te lleva a sentir que cuando no lo estás, son los mejores momentos", se sinceró.

"Hay momentos claves como los partidos del Camp Nou o las finales de 'Champions', las que hemos ganado. Hay muchos momentos, pero diría que el día a día de tu profesión es lo que más estoy disfrutando", detalló.

En cuanto al futuro de la Liga F, cree que es momento para que otros clubes sigan el ejemplo del Barça. "Son años de ventaja que tenemos respecto a otros equipos. Y espero que otros equipos también, si no han comenzado ya a tratar de manera profesional a sus jugadoras, lo hagan próximamente. Es muy importante que los trabajadores cumplan estas condiciones profesionales y también lo crean. En un futuro, el Barça es el ejemplo perfecto de que al final acaba funcionando", comentó.

"Nosotras controlamos lo que pasa dentro del campo, que es el espectáculo, cuidarnos día a día para después llegar y dar espectáculo, pero hay muchas cosas que no dependen de nosotras. Al final es lo que en su momento hemos tenido que reclamar, pero tampoco es nuestra tarea reclamarlo. Tenemos suerte de que el club lo vea como nosotras", celebró, en este sentido.

