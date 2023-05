Alexia Putellas: "No es bueno que olvidemos la derrota de Turín"

La jugadora y capitana del Barça Femení Alexia Putellas aseguró que no deben olvidar la final de la Liga de Campeones femenina perdida el año pasado en Turín porque de ella pueden extraer cosas útiles para la fina de este sábado, contra el Wolfsburgo, que esperan ganar para sumar otra 'Champions' a la ganada en 2021 ante el Chelsea.

"No es bueno que lo olvidemos. Por ser una derrota no tenemos que borrarlo del mapa. A todos nos gusta ganar y para eso estamos aquí, pero cuando no sucede eso, lo que pasa con la derrota también te va a ayudar mucho, a veces incluso mucho más", aseguró en DAZN.

En este sentido, añadió que la final de Turín, que perdieron contra el Lyon por 3-1, les hizo un equipo "más maduro" y que ahora "conoce mejor las fases del partido".

Además, este año tendrán enfrente a un Wolfsburgo que, con dos títulos en 5 finales, tampoco lo pondrá fácil. Aunque Alexia cree que llegan "mejor" a la cita a nivel físico. "El trabajo que ha hecho el departamento de preparación física ha sido muy personalizado y se ha cuadrado perfecto para que lleguemos bien al final", destacó.

Una Alexia, dos veces ganadora del Balón de Oro, que cree que el Barça hace "arte" cuando juega. "Habrá mucha gente que no lo sienta así, pero para mí es arte. Que once jugadoras, cada una con sus roles y características, haga lo que hacemos en cuestión de segundos, sin comunicarse con un mensaje, que lo reciben a través de impulsos como el pase, es un lujo y un privilegio", se sinceró.

DAZN llevará a cabo la mejor cobertura desde el Philips Stadion de Eindhoven, donde Alexia tratará de alzar el segundo trofeo continental para la entidad blaugrana.

