Alexia Putellas: "No vamos a tener techo mientras sigamos con esa autocrítica y exigencia"

La centrocampista de la selección española y del FC Barcelona Alexia Putellas tiene claro que no ve "techo" al equipo si continúan con "esa autocrítica y exigencia" y esa "mentalidad ganadora" que están mostrando ahora, y admite que, en su caso, ha aprendido más a valorar "el camino" recorrido para conseguir todos los títulos de los que ya ha disfrutado.

"Mientras sigamos con esa autocrítica y exigencia, creo que no vamos a tener techo. La mentalidad ganadora es uno de los pilares fuertes de este equipo, creo que era algo que anteriormente a lo mejor éramos más débiles, pero ahora sin duda es una virtud", aseguró Alexia Putellas en unas declaraciones a los medios oficiales del combinado nacional.

La catalana cree que los títulos del Mundial y la Liga de Naciones les han dando "esa confianza y seguridad de ganar, de estar cumpliendo los objetivos" que se van proponiendo "como equipo". "Ahora espero que siga así, con esta clasificación a la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, y espero que en la Eurocopa de Suiza también podamos hacer algo grande", subrayó.

La doble Balón de Oro reconoce que "es muy complicado describir lo que sientes cuando ganas el Mundial". "No hay palabras, la verdad, es muy complicado encontrar algo que se parezca, esa sensación, y al final fue muy emotivo, una felicidad enorme", confesó la centrocampista.

Y en este sentido, valora "los momentos más intangibles" por encima de los éxitos, aunque "desde hace muchos años" se propuso "ganar todos los títulos posibles", entre los que sitúa el oro olímpico y la próxima EURO. "Me siento una privilegiada de todo lo que hemos conseguido. Cada vez valoro más quizás no el título en sí sino el camino que te ha llevado a alzar ese Mundial, esa Champions, esa Liga o lo que sea", expresó.

"Y esos momentos intangibles, supongo que será también la madurez, los vives mucho más ahora, lo quieres como exprimir ese momento y por eso creo que también estoy disfrutando tanto. También lo he pasado tan mal cuando no he podido estar en una dinámica de equipo o compitiendo en el campo como lo puedo hacer ahora", añadió Putellas, que desea "ahora seguir trabajando día a día para dar lo mejor" de sí misma y "ayudar al equipo ayudar y a todo el mundo para alargar este buen momento que hay ahora".

La centrocampista volvió a jugar con la selección el pasado viernes ante Bélgica después de muchos meses sin hacerlo por su lesión de rodilla. "Siempre es emocionante el sentir otra vez ese 'gusanillo' a la hora de competir, salir de inicio. Me pasa ya entrenando, imagínate jugando, que es lo que más me gusta. Volver a sentir esas emociones al final también es para lo que he trabajado todo este tiempo y trabajo día a día para poder aportar lo que tengo como jugadora al equipo y conseguir los objetivos", reflexionó.

La de Mollet del Vallès agradece también los elogios que recibe de la seleccionadora Montse Tomé y no olvida que toda la gente que ha estado a su "alrededor" tiene claro "lo mucho" que ha "trabajado". "Siempre intento dar lo mejor de mí misma para conseguir los objetivos, que no es otra cosa que ganar cada partido que jugamos. Me siento muy bien, con confianza, con muchísimas ganas, llevaba mucho tiempo necesitando sentir esta adrenalina que me dan al competir, los partidos", advirtió.

"Siempre digo que si alguien te toma como referencia o como inspiración es por lo que estás haciendo o por lo que has hecho y por cómo eres. Entonces me mantengo en eso, en ser yo misma, en ayudar, en trabajar y en tener claro cuál es la pasión que me mueve. Simplemente es ir aprendiendo e ir asumiendo estas situaciones que vienen que al final no es otra cosa que es lo que hemos soñado siempre", recalca sobre su papel de referente para muchas niñas y niños.

Finalmente, Alexia Putellas no esconde que le encanta "el fútbol" y que en eso se basa para aconsejar a las más jóvenes como Vicky López. "Lo que me sale decirles es que al final es todo fútbol. Son unas jugadoras increíbles, Vicky en este caso hace relativamente poco debutó con 16, 17 años, tiene muchísimo por delante y la verdad que es que es un talento increíble", comentó.

"En ese sentido es bueno ayudarla un poco en este proceso, en lo que he podido yo vivir y lo que me hubiera gustado en ese momento, saber o que me hubieran explicado y ayudarlas al máximo a que sean felices jugando y transmitirles esa pasión que de por sí ya la tienen por este deporte", sentenció la internacional.