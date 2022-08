Alexia Putellas: "Sentir a tanta gente cerca hace que esto se digiera un poco mejor"

La delantera del FC Barcelona Alexia Putellas ha asegurado que se encuentra "bien" y recuper√°ndose "ma√Īana y tarde" de la grave lesi√≥n de rodilla que la apart√≥ de la Eurocopa de Inglaterra y que la tendr√° cerca de un a√Īo de baja, y ha reconocido que sentir "a tanta gente cerca" hizo que aceptase todo "un poco mejor".

"Estoy bien dentro de lo que cabe en esta situaci√≥n. Estoy bien, recuper√°ndome ma√Īana y tarde", se√Īal√≥ en declaraciones a los medios oficiales del club azulgrana. "Ser√°n procesos que tendr√© que ir superando, son cosas que por suerte hasta ahora no hab√≠a vivido y poco a poco, apoyando al equipo que es lo importante", a√Īadi√≥.

La centrocampista sufri√≥ una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en unos de los entrenamientos con la selecci√≥n espa√Īola previos al arranque de la Eurocopa femenina y estar√° entre 10 y 12 meses de baja.

"Quiero agradecer que desde que me pasó esto me he sentido muy apoyada, con muchas muestras de agradecimiento... No me da para contestar a todo el mundo, pero aprovecho para dar las gracias. Han sido momentos duros y sentir a tanta gente cerca ha hecho que esto se digiera un poco mejor", subrayó.

Adem√°s, la catalana mostr√≥ su confianza total en sus compa√Īeras para la nueva temporada liguera. "La confianza en el equipo es m√°xima, como la tiene toda la afici√≥n y todo el mundo. Es una nueva temporada y debemos ir a por todo", concluy√≥.