Alexia Putellas: "Sin la final perdida no estaríamos a este nivel"

La jugadora del Barça Femení Alexia Putellas asegura que el equipo blaugrana llega muy bien a la final de la Liga de Campeones de este domingo, en la que se medirán al Chelsea en Gotemburgo (Suecia), y con la experiencia adquirida de haber perdido una primera final, ante el Lyon, y aprovecharla para subir el nivel.

En una entrevista a Europa Press, Putellas aseguró que esta final de 'Champions', la segunda en la historia del club, es fruto de la primera. "Si estamos en esta final es por la manera en que enfocó el equipo la medalla de plata en la primera final. Sin esa plata de la final perdida no estaríamos al nivel que estamos ahora", reconoció.

Putellas, una de las capitanas del Barça, cree además que llegan a esta cita histórica, en la que buscarán sumar su primer título de la UEFA Women's Champions League, en el "mejor momento" del equipo, tras proclamarse de nuevo campeonas de Liga.

"Creo que llegamos en nuestro mejor momento. No es como hace dos años, que íbamos con la idea de poder ganar pero el Lyon estaba a mucho mejor nivel que nosotras. Ahora, Chelsea y Barça estamos a un nivel parejo", opinó. Lejos queda el 4-1 encajado ante el Lyon en Budapest, en 2019.

Se plantan en esta final tras eliminar al poderoso Paris Saint-Germain --que venía de eliminar al vigente campeón Lyon-- en semifinales, y previamente a Manchester City, Fortuna y PSV. Una trayectoria inmaculada en una 'Champions' que cree que ha subido de nivel.

"Cualquiera de los cuatro equipos semifinalistas podían estar en la final. Por cómo estaba el PSG, que venía de eliminar al Lyon y en su Liga pueden conseguir el título, podía ponerlas un poco más dentro de la final", apeló.

"Pero ves al Chelsea y tiene jugadoras de primerísimo nivel. Nosotras estamos en un muy buen momento, y es bueno para el espectáculo que haya equipos de tanto nivel", celebró, en este sentido.

De ahí que afronten la final de este domingo con "bastante tranquilidad". "Que haya habido partidos de por medio desde el PSG ayuda. La final es el principal objetivo ahora, sinceramente, y será un partido disputado, complicado", auguró.

Un duelo que afrontan siendo ya campeonas de Liga, de la Primera Iberdrola, con 26 victorias en sendas jornadas. "Siempre hemos intentado buscar nuestra mejor versión, y ver a dónde somos capaces de llegar con esa mejor versión. Esa ha sido la mentalidad y lo sigue siendo ahora que estamos ganando todos los partidos", aseguró.

"Que esté sucediendo esto, que ganemos todos los partidos, es extraordinario y no es lo normal. Lo normal es que la temporada que viene no pase esto. Pero esta temporada se está juntando todo, tenemos una media de 5 goles por partido, pero no es lo normal. Creo que la temporada que viene no será así", apuntó de cara al futuro.

