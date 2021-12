Alexia Putellas: "Soñar fue el primer paso para llegar donde estoy hoy y la mejor manera de expresar mi talento"

La ganadora del Bal√≥n de Oro, la espa√Īola Alexia Putellas, tiene claro que "so√Īar fue el primer paso" que le permiti√≥ convertirse en futbolista profesional y "la mejor manera de expresar" un talento, por el que le comparan con Xavi Hern√°ndez, "con el que ten√≠a m√°s conexi√≥n" cuando era joven de un FC Barcelona, del que recuerda principalmente lo inspirador que era bajo el mando de Pep Guardiola.

"Siempre he adorado a Xavi y Andr√©s Iniesta, tambi√©n a Leo Messi, pero el mejor, sin duda, y con el que ten√≠a m√°s conexi√≥n, era Xavi. Crec√≠ con el Bar√ßa y era natural, te identificas con las ideas del club, con sus valores. Pep Guardiola encarnaba todo lo que imaginaba sobre el f√ļtbol y c√≥mo se deb√≠a jugar, el Bar√ßa de Pep era un equipo que transmit√≠a algo a la gente, que inspiraba", reflexiona Alexia Putellas en una entrevista publicada por 'France Football' y 'L'Equipe'.

La de Mollet del Vallès desea ahora "convertir todo eso en realidad" y "estar en la línea con lo que han propuesto los equipos de Guardiola o Luis Enrique, el estilo de Xavi, Iniesta, Messi". "Tengo suerte. Es difícil describir con palabras este amor que siento por el Barça", apunta.

La internacional, que entra al campo siempre "como si fuera el √ļltimo partido", confiesa que "es verdad" que la gente le compara con Xavi Hern√°ndez. "¬ŅPor qu√© me iba a molestar eso?", a√Īadi√≥ sonriente. "Fue uno de los mejores centrocampistas del mundo y de la historia de este juego, es imposible quejarse de tal comparaci√≥n. Si hago el 50 por ciento de lo que √©l logr√≥, ya ser√° incre√≠ble", admite.

"Yo no tuve referencias en el f√ļtbol femenino hasta tarde. Camille Abily, Louisa Necib, Nadine Kessler... Y me encanta que las chicas j√≥venes de hoy puedan tenerlos, ni√Īas y ni√Īos por igual, porque tendemos hacia algo bueno que es que se vuelve 'normal' en la mente de las personas que somos deportistas profesionales. El camino que estamos tomando es el correcto y el futuro ser√° excepcional. Cuando paseo por mi pueblo, juegan m√°s ni√Īas, eso me encanta, porque yo estaba sola", subraya.

"Me gustar√≠a darles a los ni√Īos un f√ļtbol mejor que cuando empec√©. Cuando termine mi carrera, quiero poder darme la vuelta y decirme que todo el mundo nos considera futbolistas, pero no como ni√Īas o ni√Īos, porque todos jugamos al f√ļtbol de la misma manera y no deber√≠a haber diferencias en las oportunidades que surgen", advierte.

Sobre sus inicios, Alexia recuerda que jugar al f√ļtbol era una forma de divertirse. "Nunca hubiera cre√≠do en todo esto, ni en mis sue√Īos m√°s locos. Ni siquiera era una cuesti√≥n de ser profesional o no porque no pod√≠as, punto. Todos construimos nuestros propios recuerdos, en el pueblo, en el barrio, en el parque. Puedo decir que crec√≠, como jugadora, en medio de un pueblo, que soy una futbolista de 'pueblo'", remarca.

"Se nota en mi forma de jugar. Nos escabullimos, somos h√°biles, nos gusta. As√≠ era el juego en la plaza del Ayuntamiento. Es una forma de desarrollar el talento: dos √°rboles, dos piedras, cierras los ojos, y ¬°es la final de la Champions! So√Īar, en cierto modo, fue el primer paso para llegar a donde estoy hoy y tambi√©n la mejor manera de expresar mi talento", sentencia.