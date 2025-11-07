Alexsandro, defensa brasileño del Lille, será operado del cuádriceps

El defensa internacional brasileño del Lille, Alexsandro, tendrá que pasar por el quirófano para tratar una lesión en el cuádriceps derecho que arrastra desde mediados de septiembre, anunció el club francés este viernes.

"Alexsandro se someterá en los próximos días a una intervención quirúrgica en el cuádriceps derecho. La duración de su baja se establecerá después de la operación", indicó el Lille, sin precisar la fecha de la operación.

Pieza clave en la defensa del Lille, el jugador de 26 años sufrió una lesión muscular contra Toulouse el 14 de septiembre y no ha vuelto a los terrenos de juego desde entonces.

La opción de pasar por el quirófano no se valoró en un primer momento.

El central de 1,91 cm debutó en junio con la selección absoluta de Brasil luego de llamar la atención del DT Carlo Ancelotti, que no podrá contar con él para los amistosos de la Canarinha frente a Senegal y Túnez, la próxima semana.

bm/hpa/dam/ag