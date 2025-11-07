LA NACION

Alexsandro, defensa brasileño del Lille, será operado del cuádriceps

El defensa internacional brasileño del Lille, Alexsandro, tendrá que pasar por el quirófano para tratar una lesión en el cuádriceps derecho que arrastra desde mediados de septiembre.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Alexsandro, defensa brasileño del Lille, será operado del cuádriceps
Alexsandro, defensa brasileño del Lille, será operado del cuádriceps

El defensa internacional brasileño del Lille, Alexsandro, tendrá que pasar por el quirófano para tratar una lesión en el cuádriceps derecho que arrastra desde mediados de septiembre, anunció el club francés este viernes.

"Alexsandro se someterá en los próximos días a una intervención quirúrgica en el cuádriceps derecho. La duración de su baja se establecerá después de la operación", indicó el Lille, sin precisar la fecha de la operación.

Pieza clave en la defensa del Lille, el jugador de 26 años sufrió una lesión muscular contra Toulouse el 14 de septiembre y no ha vuelto a los terrenos de juego desde entonces.

La opción de pasar por el quirófano no se valoró en un primer momento.

El central de 1,91 cm debutó en junio con la selección absoluta de Brasil luego de llamar la atención del DT Carlo Ancelotti, que no podrá contar con él para los amistosos de la Canarinha frente a Senegal y Túnez, la próxima semana.

bm/hpa/dam/ag

LA NACION
Más leídas
  1. Diez preguntas claves (y sus respuestas)
    1

    El desembarco de Decathlon: diez preguntas claves (y sus respuestas)

  2. China estrena su portaaviones más moderno y acelera la ambición militar de Xi
    2

    China busca proyectar su influencia en el mar con un nuevo y poderoso portaaviones, el Fujian

  3. Las consultas de los empresarios, el entusiasmo de Milei y la pregunta sobre “propiedad intelectual”
    3

    Milei en Nueva York: las consultas de los empresarios, el entusiasmo de la comitiva y la pregunta sobre “propiedad intelectual”

  4. ¿Cómo viaja por el país la obra de arte más cara de la Argentina?
    4

    Mondongo de gira: ¿cómo viaja por el país una de las obras de arte más caras de la Argentina?

Cargando banners ...