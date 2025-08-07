Alfa Inmobiliaria firma una master franquicia y expande su marca en Bolivia

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

La cadena Alfa Inmobiliaria ha firmado un máster franquicia para expandir su marca hasta Bolivia como parte de su plan de internacionalización en mercados hispanoamericanos, según informó la compañía en un comunicado. La compañía aterriza en este mercado de la mano del empresario Christian Burgoa con una previsión de abrir dos nuevas oficinas en este país al cierre del ejercicio actual y sumar al menos 15 de cara a 2016. Si bien Alfa Inmobiliaria ya había considerado Bolivia en años anteriores, factores externos obligaron a posponer su entrada. Ahora, según ha explicado la firma, su sede central de la máster franquicia se ubicará en Cochabamba.

A partir de la figura de la máster franquicia, la cadena permitirá a empresarios locales gestionar la marca con autonomía operativa, pero dentro de un ecosistema de soporte internacional. "La entrada en Bolivia no es casual. El país ofrece un entorno propicio para el desarrollo inmobiliario gracias a su evolución económica, su estabilidad relativa y un creciente interés por incorporar soluciones profesionales en la compraventa y alquiler de propiedades", ha afirmado el director general de la compañía, Antonio Pérez de la Torre.