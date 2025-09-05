Alfaro: "Siento el privilegio de estar una vez más en una Copa del Mundo"

El entrenador argentino Gustavo Alfaro se congratuló este jueves de haber dirigido la clasificación de Paraguay y dijo ser un privilegiado por volver a dirigir a una selección en un Mundial de fútbol.

“Siento el privilegio de estar una vez más en una Copa del Mundo”, dijo Alfaro en conferencia de prensa al ponderar el logro de llegar al Mundial de Norteamérica 2026 con la Albirroja, tras llevar a Ecuador a Catar 2022.

“Es una dicha estar en una selección distinta en una Copa del Mundo”, reiteró. “Hace un año que llegué y me siento un privilegiado. No saben lo lindo que es, lo que va a ser para todos, para los jugadores, para la gente”.

Varios de los jugadores de la tricolor que enfrentaron a los guaraníes este jueves se acercaron a abrazar con respeto a Alfaro, que los dirigió hace cuatro años.

“Los muchachos la hicieron muy fácil. No hicieron nada extraordinario. Yo vine a agitarlos para que reaccionen porque los frutos están aquí. Lo que no dimensioné es lo que el país podía llegar a agitar. Fue un partido que jugaron 6,5 millones de personas”, comentó refiriéndose a la cantidad de habitantes de Paraguay.

El estratega admitió que el partido con Ecuador fue de mucha tensión.

“Hubo tensión. Lo más difícil es cerrar, poner el broche para conquistar el objetivo. Se juega un montón de emociones. El rival fue complicado. Me hubiese gustado ganar pero cuando uno mira el nivel del rival que enfrentamos estamos satisfechos”, destacó.

“Sabemos que las cosas que hemos conseguido lo hicimos por mérito propio. La noche tiene que ser interminable. Espero que lo disfruten”, agregó Alfaro.

Alfaro adelantó que el equipo irá a jugar más tranquilo el martes a Lima contra Perú, en el cierre de las eliminatorias sudamericanas.

“Nunca le ganamos a Perú en Lima. Queremos tener un mejor ránking FIFA y seguir creciendo. Ahora empieza otro tipo de búsqueda”, finalizó el locuaz entrenador argentino.

