AlfaSigma gana 244 millones de euros hasta septiembre, un 24% menos

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

La multinacional con sede en México especializada en la industria de alimentos AlfaSigma registró un beneficio neto de US$284 millones (244 millones de euros), lo que supone un recorte del 24% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Los ingresos acumulados hasta septiembre alcanzaron los US$6810 millones (5874 millones de euros), un 1% más que el año anterior por los mayores precios en Sigma.

En el tercer trimestre del año, las ganancias netas alcanzaron los US$75 millones (64 millones de euros), mientras que los ingresos repuntaron un 8% hasta los US$2422 millones (2089 millones de euros).

Por otra parte, la deuda neta se situó en los US$2709 millones (2336 millones de euros) en el tercer trimestre del ejercicio, lo que supone un alza de US$22 millones (18 millones de euros) respecto al mismo período del año anterior.

Asimismo, las inversiones y adquisiciones (Capex) sumaron US$203 millones (175 millones de euros) en los primeros nueve meses del año.

La empresa ha comentado que la mejora consistente en lo que va de año "refleja la ejecución disciplinada" de sus equipos y agilidad para adaptarse a las presiones de costos y a los comportamientos dinámicos de los consumidores.