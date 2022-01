Alguacil: "El Atlético da el callo cuando nadie da un duro por ellos"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, afirm√≥ este martes que su pr√≥ximo rival en Copa, el Atl√©tico de Madrid, aunque "no pasa por su mejor momento", ahora es "s√ļper peligroso", porque "cuando nadie da un duro por ellos, dan el callo", al mismo tiempo que espera un "ambientazo" en el Reale Arena para afrontar este "partidazo".

"Creo que s√≠ les hace m√°s peligrosos. Cuando nadie da un duro por ello dan el callo, ma√Īana vamos a ver a un gran Atl√©tico, vamos a tener que hacer un partidazo para poder ganar, f√°cil no va a ser. Es un rival s√ļper peligroso y m√°s en estos momentos", apunt√≥ Alguacil en la rueda de prensa previa a los octavos de final de la Copa del Rey ante los rojiblancos.

El t√©cnico expres√≥ que el equipo llega "s√ļper bien, con unas ganas tremendas". "Veo a los jugadores motivados e ilusionados, el rival no es f√°cil y nos va a complicar la vida. Da igual que no est√©n en su mejor momento o no tengan a ciertos jugadores, es el Atl√©tico. Toca hablar en el campo", asever√≥.

"El partido de ma√Īana no es un punto de inflexi√≥n, pero es importante, es pasar a cuartos eliminando a uno de los fuertes. No es un punto de inflexi√≥n, el equipo nunca ha mostrado debilidad. El 2022 lo hemos comenzado muy bien, somos conscientes de lo que somos capaces. La ilusi√≥n que tenemos nosotros la tiene tambi√©n el aficionado. Tenemos opciones si hacemos nuestro partido", analiz√≥.

"espero que sea un partido caliente, jugar en el reale arena es un plus"

Imanol Alguacil confesó que jugar en casa "es un factor importantísimo" en la eliminatoria. "Jugar en el Reale es un plus más. Cuando quieres llegar a una final siempre tienes que jugar contra los mejores. Prefiero hacerlo en casa, espero un ambientazo, que sea un partido caliente, que estemos acertados en las áreas", deseó.

El t√©cnico vasco elabor√≥ una convocatoria con 24 futbolistas, entre los que no est√° el sueco Isak. "Hizo una prueba seria y no ha entrado por poco, espero tenerlo para el domingo. Los 24 que he metido est√°n en perfectas condiciones, estoy muy contento. A ver si acierto en el once y las herramientas que les d√© a los jugadores", a√Īadi√≥.

"A los 24 les veo para un partido entero, hemos aprovechado para entrenar y les veo a todos bien. Este tipo de partidos te llenan y te motivan extra, ma√Īana todos van a querer estar en el campo y jugar los 90 minutos. La mejor noticia es la competencia. Es un partido important√≠simo, queremos darle una alegr√≠a a la afici√≥n, nos jugamos algo importante. Qu√© mejor manera que en la v√≠spera de San Sebasti√°n", manifest√≥.

Alguacil elogió los "diferentes registros" que puede adoptar el equipo de Simeone durante los partidos. "No sé cómo lo plantearan, puede que nos vengan apretar arriba. Ya conocéis al Atlético, se puede convertir en un 5-3-2... Estamos preparados para cualquier escenario", insistió.

"Est√°n encajando goles, muchas veces parece que defiendes bien, pero cuando lo analizas te das cuenta que no has defendido bien aunque no te hayan hecho gol. Nadie tiene dudas de lo bien que trabaja el Atl√©tico el bal√≥n parado, son momentos. Esta semana habr√°n trabajado m√°s concienzudamente y les har√° m√°s poderosos para ma√Īana", lament√≥ Alguacil.

Finalmente, el t√©cnico 'txuri-urdin' destac√≥ la importancia de Griezmann en los rojiblancos. "Ha demostrado lo buen jugador que es, muy orgulloso de que haya pertenecido a la Real. Ojal√° que no llegue para este partido, le deseo lo mejor a partir de ma√Īana. Nos centramos en nosotros, si estamos acertados vamos a estar muy cerca de ganar", concluy√≥.