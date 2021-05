Alguacil: "La tensión es la misma para Real Sociedad y Atlético, no me siento juez de nada"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado que tanto su equipo como el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este miércoles en el Wanda Metropolitano, tienen "cosas importantes en juego" y "la misma tensión" por ganar, ya que los rojiblancos se juegan el título y ellos el quinto puesto de LaLiga Santander, que sería "la guinda" para el "temporadón" que están haciendo.

"Creo que los dos tenemos cosas importantes en juego, la tensión es la misma para los dos. Ellos quieren ganar para ser campeones de Liga y nosotros queremos ganar para ser quintos. El objetivo de los dos equipos es el mismo. Ellos están en un buen momento, son el equipo más regular de toda LaLiga, lo han demostrado por sus números y sobre todo en casa. Es un equipo muy completo, muy competitivo, con un gran entrenador y que está peleando por ganar LaLiga", declaró en rueda de prensa.

A pesar de que el conjunto colchonero se juega el título de LaLiga Santander en estas tres últimas jornadas, el preparador del cuadro donostiarra no cree que este resultado vaya a ser decisivo. "No me siento juez de nada. Lo que me preocupa es nuestro equipo. Ganar en casa del líder, tan poderoso y que solo ha perdido un partido en casa, te da caché. Queremos ser ambiciosos desde la humildad, queremos el quinto puesto", apuntó.

Todo ello, intentando conseguir la primera victoria del equipo en el Wanda Metropolitano, un estadio en el que solo ha logrado vencer el Levante esta temporada liguera. "Se lo escuché al propio Simeone: siempre hay una primera vez; llevamos tiempo sin ganar allí y vamos a ver si es esta", indicó. "Estamos haciendo un temporadón, pero queremos ponerle la guinda, que es ser quintos y entrar en la Europa League. Ese va a ser el objetivo. Estamos mentalizados y tenemos que hacer un último esfuerzo", explicó.

Además, tiene claro cómo deben jugar. "Teniendo personalidad, no hay otra manera, y pensando que podemos ganar. Siempre se lo he transmitido a nuestro equipo: da igual el rival que tengas enfrente, que si hacemos lo nuestro van a tener que sufrir. Intentaremos buscar sus debilidades y ser fuertes defensivamente. Hay que ser competitivos y estar muy metidos en el partido, porque va a haber fases para todo durante los 90 minutos", advirtió.

El técnico de Orio alabó el trabajo de Diego Pablo Simeone y de sus futbolistas. "Tiene un plantillón y un gran entrenador, y mucho trabajo, porque si no sería imposible hacer la campaña que están haciendo", expuso. "Este año han tenido de todo: fases en las que han sido dominadores y han llevado el peso del partido, otras en las que no les ha importado no tenerlo porque es un equipo defensivamente muy poderoso y se siente cómodo sin balón...", analizó.

"Manejan varios registros, son muy fuertes en todo. No les importa que el equipo rival tenga el 70% de la posesión, pero a la vez tienen tanto potencial que son capaces de ser ellos los que lo tengan ese 70% y hacerte muchísimo daño", prosiguió.

En otro orden de cosas, reconoció que "hay fatiga" en sus jugadores y que "a algunos les ha costado recuperarse". "He decidido llevar a 24. Hay todavía jugadores justitos", dijo. "No espero recuperar a ninguno de los que quedan; tanto en Merino como Aihen o Carlos -Fernández- la evolución está siendo muy lenta, y Luca -Sangalli- es de larga duración. De aquí al final de temporada el objetivo va a ser mantener a los que tenemos bien para afrontar los tres últimos partidos como se merecen", manifestó.

Por último, Alguacil reconoció que "no" le gusta el VAR. "Sinceramente, prefiero el fútbol de antes. No me gusta el VAR, pero solo por todo el tiempo que se pierde; se pierde gran parte de lo que era antes el fútbol. Ganas, porque hay más opciones de poder aceptar, pero me gustaba más el fútbol de antes, sin tanto parón. La controversia sigue existiendo, siguen existiendo malentendidos. No se perdía tanto tiempo", concluyó.

Europa Press