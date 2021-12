Alguacil: "No me sorprende el nivel de Vinicius, siempre nos ha complicado la vida"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, asegur贸 que no le sorprende el nivel actual de Vinicius porque siempre les ha "complicado la vida", al mismo tiempo que manifest贸 que est谩 "convencid铆simo" de que pueden ganar al Real Madrid este s谩bado si hacen "todo bien".

"No me sorprende el nivel de Vinicius, ahora est谩 obteniendo resultados de cara al gol, tiene m谩s calma a la hora de finalizar. No me sorprende, Vinicius siempre nos ha complicado la vida, es un gran Vinicius y est谩 madurando, ahora est谩 con el olfato de cara al gol", analiz贸 Imanol Alguacil en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga Santander ante el Real Madrid.

As铆, el t茅cnico destac贸 el "plantill贸n" del equipo blanco. "Si quitas a Vinicus y Benzema, hablas de Modric, Casemiro, Kroos, Asensio... por eso van primeros, son los m谩ximos goleadores, con 18 tiros por partido. Si van l铆deres es porque algo bien est谩n haciendo, si no est谩n en su mejor versi贸n imaginad cuando tengan la buena, son equipos de Champions y est谩n a otro nivel", elogi贸.

A pesar de esto, Alguacil tiene claro que la plantilla blanca no le condicionar谩 a la hora de afrontar el encuentro. "Me condicionan mis jugadores. Tengo un defecto, es que siempre pienso que mi equipo es mejor que el rival. S茅 lo que hay enfrente, pero es m谩s importante c贸mo afrontemos nosotros el partido", insisti贸.

"el equipo se tiene que contagiar del ambiente de anoeta"

"Tenemos que tener mucha personalidad, sabiendo que tenemos enfrente al mejor equipo de la Liga. Por trabajo y acierto estamos siendo capaces de competir contra el Real Madrid. Este equipo afronta los partidos como si no hubiera un ma帽ana y estamos convencid铆simos de que somos capaces de ganarle, pero tenemos que hacerlo todo bien. S贸lo pensamos en ganar", apunt贸 sobre las opciones realistas, a帽adiendo que ser谩 en las dos 谩reas donde "se marcar谩n las diferencias".

Alguacil reconoci贸 las grandes actuaciones de Courtois en los 煤ltimos partidos e inst贸 a "buscar las cosquillas" a la defensa blanca. "En equipos grandes es verdad que sus porteros tienen mucho que ver. Tienen mucho potencial ofensivo y defensivamente se les puede hacer da帽o, pero tienen grandes porteros que les salvan de grandes derrotas", explic贸.

El t茅cnico guipuzcoano espera que sus futbolistas se pueda "contagiar del ambiene" del Reale Arena como un factor m谩s para lograr la victoria ante el Real Madrid. "Tenemos que trasmitir la energ铆a, pero bien canalizada y sin perder la cabeza", admiti贸.

Finalmente, Alguacil dej贸 claro que las lesiones de jugadores como David Silva o Mikel Merino no le condicionan para elaborar el once. "Prefiero no aventurarme, cada lesi贸n es diferente y evolucionan de manera distinta, los dos dan pasos buenos, pero hasta que no trabajen con el equipo y entrenen a nivel m谩s serio no vamos a saber cu谩ndo podr谩n llegar. Una vez que est谩n lesionados me centro en los que tengo, buscar茅 el mejor once", zanj贸.