Alguacil: "No podemos ser valientes todo el rato en el Bernabéu"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado que si hay un equipo "capaz" de ganar en el Santiago Bernab√©u es el suyo, como han demostrado en los √ļltimos a√Īos, pero ha advertido de que este s√°bado no pueden ser "valientes todo el rato" ante el Real Madrid, y ha asegurado que por momentos se tendr√°n que "juntar".

"Hay que hacer de todo; no puedes ser valiente todo el rato, hay momentos en los que te tienes que juntar. A ellos les pasa lo mismo. 96 minutos dan para mucho. El cansancio va a estar ahí, estar fresco no va a ser sencillo. El equipo tiene que saber adaptarse", declaró en rueda de prensa, donde afirmó que deben hacer "mínimo dos" goles.

A pesar de la "complicación" de jugar en Chamartín, el preparador vasco afirmó que ellos han "demostrado" que son "capaces de superarles". "Si hay un equipo capaz de ganar allí, es el nuestro, sobre todo si es capaz de jugar con personalidad, si tiene un buen día y que ellos no lo tienen", subrayó, y llamó a no confiarse por la buena marcha del equipo.

"No nos puede nublar llevar una racha de victorias como la del inicio o una mala como la de la √ļltima fase. Intentamos mejorar, crecer, siendo ambiciosos y pensando siempre que podemos ganar el siguiente partido. Ahora nos toca el l√≠der, un equipo que no ha perdido en casa, que solo ha regalado cuatro empates en su estadio. Si hay un rival que sabe lo que es ganar all√≠, somos nosotros; habr√° pocos jugadores que puedan decir que han ganado all√≠ tres veces, y yo tengo muchos que lo han hecho dos", record√≥.

En otro orden de cosas, se√Īal√≥ que el nivel defensivo del cuadro madridista "es buen√≠simo", y que "el nivel ofensivo siempre est√° ah√≠". "Ellos no regalan mucho. No vas a tener muchas ocasiones en el Bernab√©u y hay que acertarlas. Hace no mucho, fuimos capaces de hacer cuatro goles, y eso quiere decir que fuimos efectivos. Este a√Īo no estamos siendo tan efectivos, aunque el equipo, en muchos partidos, ha tenido opciones", apunt√≥, y valor√≥ las opciones donostiarras de ir a Europa. "Quedan doce, estamos en la pelea y queda mucho", dijo.

Sobre c√≥mo plantear√° el partido el conjunto blanco y con qu√© jugadores, Alguacil brome√≥ sobre unas palabras pronunciadas por Carlo Ancelotti. "√Čl mismo ha dicho que hay muchas veces que sus jugadores hacen cosas que √©l no les ha pedido, ¬°imag√≠nate t√ļ, como entrenador rival, saber lo que van a hacer! El talento individual es brutal, tienen calidad en todas sus l√≠neas y personalidad y car√°cter ambicioso, es mundial", manifest√≥.

En este sentido, restó importancia a las ausencias de Toni Kroos y Fede Valverde. "Si yo no busco excusas cuando hay bajas importantes, imagina Ancelotti... Por nivel de plantilla, los que les van a sustituir son igual de buenos. El Real Madrid siempre es un rival poderoso y potente", indicó.

Tampoco cree que les afecte el hecho de que tengan el duelo de vuelta de octavos de 'Champions' ante el PSG dentro de unos d√≠as. "Conociendo al entrenador y a la filosof√≠a del club, no tengas dudas de que van a estar muy metidos en el partido. Saben que la Real Sociedad juega muy bien y que si no salen como tienen que salir les puede ganar. Ma√Īana van a tener todos los sentidos en el partido", expres√≥.