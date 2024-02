El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aseguró este lunes que no está de acuerdo con la opinión de que el RCD Mallorca, su próximo rival este martes en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2023-2024, es un equipo "ultradefensivo" y destacó que juega "muy bien al fútbol", al mismo tiempo que deseó que el Reale Arena "se caiga" apoyando a su equipo.

"El Mallorca en muchos partidos ha jugado muy bien, por eso digo que no estaba de acuerdo con la gente que opina que el Mallorca es ultra defensivo y que no juega. Juegan muy bien al fútbol y aparte hacen un gran trabajo defensivo y por eso a todos los equipos les cuesta meterles mano", expresó Imanol Alguacil en la previa del encuentro de vuelta de semifinales de Copa entre Real Sociedad y Mallorca.

El técnico txuri-urdin tiene claro que va a ser clave "todo lo que dure el partido". "No sabemos si van a ser 90, 96 o 120 minutos. No hay duda de que hay que empezar bien y si eres capaz de ponerte por delante ayuda, pero no tengáis ninguna duda de que aunque hagamos el gol en los primeros minutos vamos a tener que hacer un gran trabajo", admitió.

"El Mallorca en toda la temporada solo ha tenido dos partidos en los que ha perdido por diferencia de más de dos goles. Eso significa que compite siempre hasta el final. Va a ser importante empezar bien, pero sobre todo lo que es importante es ganar el partido", recalcó.

"Les he dicho que el que se quisiera quedar a tirar penaltis que se quedara, y se han quedado algunos más que otras veces, pero es algo que no me preocupa, porque no tiene nada que ver el echar aquí un penalti o echarlo mañana con el Reale a reventar; y con la responsabilidad que va a tener ese jugador que le toque", analizó el técnico ante la posibilidad de llegar a los penaltis.

Alguacil insistió en que el equipo balear es "un equipo que a veces juega muy bien al fútbol". "Lo que pasa es que si no les dejas jugar, evidentemente no se ve ese fútbol ofensivo. Es un equipo que compite siempre y que hacen muchas cosas bien, no solo contra nosotros", dijo.

"No sirve de nada todo lo que hemos hecho. En estos momentos el equipo llega con unas ganas y con una ilusión tremenda. Estamos motivadísimos sabiendo que nos jugamos el pase a la final ante nuestra afición. Si solo te vas a quedar con los últimos cuatro o cinco partidos pues igual no llegas tan bien, pero si te quedas con lo que ha hecho durante toda la temporada o en fases determinadas de Champions, puedes pensar en que los vamos a pasar por encima, pero no es ni una cosa ni otra", puntualizó.

Imanol Alguacil espera que este martes el Reale Arena "se caiga". "Desde ahí se empieza a ganar el partido, que además va a ser físico, táctico, mental y de calidad. Espero que el público esté como en las grandes citas con nosotros. No hay duda de que mañana va a haber un ambientazo y va a ser un plus para todos los jugadores. Creo que es algo único y nosotros la hemos jugado, pero fue sin público y lo que queremos es jugarla con ellos.", señaló.

En cuanto a las recuperaciones de lesión, la Real Sociedad afirmó que el regreso de Mikel Oyarzabal "siempre es una gran noticia". "Ander no ha podido llegar, Mikel sí, y el resto están con ganas, como no puede ser de otra manera jugándonos lo que nos jugamos", manifestó.

"Mikel ha entrado en convocatoria y eso ya es importante. Evidentemente lleva tiempo sin jugar, pero lo que está claro es que el capi tiene ganas y cuando el capi tiene ganas, se saca fuerzas de donde sea", concluyó.