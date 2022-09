Alguacil: "Sadiq ha entrenado solo una vez, pero físicamente está bien"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, explicó que su último fichaje, Umar Sadiq, "ha entrenado solo una vez, pero físicamente está bien", como ha demostrado en el Almería jugando todos los partidos, por lo que podría ser una novedad en el once contra el Atlético de Madrid, porque es un jugador que "seguramente saca más cosas de las que aparentemente pueda dar a entender su imagen".

"Sadiq ha demostrado en su exequipo que está bien y de hecho ha jugado los tres partidos, entonces por qué no. Ha entrenado solo una vez, pero físicamente está bien y si mañana apuesto por él es porque está bien", comentó Alguacil en la rueda de prensa previa al partido en el Reale Arena.

El técnico vasco explicó que es "un jugador que se puede adaptar muy bien" a lo que él quiere en la Real Sociedad porque "tiene profundidad, llegada a área, seguramente saca más cosas de las que aparentemente pueda dar su imagen". "Es agresivo, tiene gol, mucha presencia, es corpulento en los duelos, es ganador y es competitivo. Al final sus números están ahí, no solo este año, sino el pasado y el anterior. Va a estar bien rodeado en la Real Sociedad y veremos su rendimiento", destacó.

Además, reconoció que "hace cinco días", antes de los fichajes de Umar Sadiq y Alexander Sorloth, "estaba contento y ahora si cabe aún más, porque son dos jugadores contrastados", pero que "esto no va de estar contentos o no, va de sacar rendimiento a la plantilla y estos van a tener que apretar para poder jugar, porque el resto lo están haciendo".

"Sadiq ya viene jugando con el Almería, así que viene muy bien. Con nosotros solo ha podido entrenar hoy y Alex (Sorloth) no ha jugado mucho en pretemporada, creo que ha sido un partido y medio y seguramente no va a estar a su cien por cien, pero conociéndolo sé que pronto se va a poner y es de lo que se trata, de tener a todos disponibles", añadió.

Los dos jugadores cumplen un mismo perfil de delantero alto y corpulento, aunque Alguacil los ve como complementarios para poder jugar juntos, aunque afirma que eso no les va a hacer ser titulares por decreto. "Los dos chiquitines también pueden jugar juntos, que de hecho lo están haciendo fenomenal. Se trata de ganar el partido y de sacar a los que crea yo, da igual quién esté", argumentó.

En otro orden de cosas, el preparador del conjunto donostiarra no ve su plantilla "amplia" porque es algo que "solo el tiempo dirá". "Yo puedo tener 28 jugadores, que de hecho los tengo, pero no me sirven de nada si no están a su cien por cien. Para hacer cambios tengo que ver que el nivel de prestaciones de los que están jugando baja y que ellos están al cien por cien. Si no cambio es porque estamos a nuestro mejor nivel o porque nos hemos quedado cortos", señaló.

Además, para él no supone un problema añadido el precio que se ha pagado por jugadores como Sadiq o Brais Méndez. "Yo no me fijo ni quién es cedido ni quién es jugador del club ni quién es del filial, yo en lo que me fijo es en sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tengo. Un jugador es caro cuando no está disponible para el entrenador y no da rendimiento para el equipo, y ese no es por el que se pagan 20 millones o cobra más de tanto dinero", declaró.

Tras tres partidos en los que el once inicial ha sido muy similar, Alguacil asegura que es algo que mira "partido a partido" y que cualquiera puede entrar. "Si he apostado por estos jugadores en estas primeras jornadas, es aparte de porque no había jornada entre semana, es porque lo están haciendo bien. El día que llegue el cansancio y vea que uno que esté en el banquillo me puede aportar más, lo voy a meter, pero se lo tienen que ganar ellos. Bien no es tenerlos, sino tenerlos a pleno rendimiento", especificó.

Ahora tendrá que enfrentarse al Atlético de Madrid, en lo que se espera que sea un partido "muy parecido" al que jugaron las últimas temporadas. "Tanto ellos como nosotros tenemos nuestro estilo definido y durante el partido hay fases en los que esos estilos se cambian porque el juego te marca un poquito lo que puedes hacer o no, pero que van a ser parecidos a lo que han sido otros años porque los dos tenemos la misma idea, al mismo jugador, y muchos de los mismos jugadores que estaban el año pasado", explicó.

Tampoco le preocupa que su rival pueda tener de refresco a jugadores de la talla de Antoine Griezmann porque él también tendrá "a unos cuántos fresquitos". "Ahora pudiendo llevar a 23 en la convocatoria y hacer tantos cambios, es casi medio equipo y si los haces cambiando media hora, imagínate. Es importante tener una plantilla amplia, de hecho si analizáis todas las plantillas se está fichando mucho, y ya no te cuento si encima tienes competición europea como nosotros, porque el desgaste va a ser muy exigente", afirmó.

"Seguramente habrá muy pocos equipos que le hayan ganado tantas veces al Atlético de Madrid como lo hemos hecho nosotros. Algo habremos hecho bien, porque el Atlético de Madrid es muy, muy grande", apuntilló.

El técnico espera que el equipo se encuentre físicamente mejor que contra el Barça porque han podido trabajar "un par de semanas más, pero también el Atlético de Madrid", a lo que añade que "seguramente el Barcelona tampoco estaba a su cien por cien", aunque espera ir "afinando" con el paso de las jornadas.

En competición europea su gran rival será el Manchester United, un equipo al que reconoce que todavía no ha estudiado a fondo. "Cuando llegué a casa ayer estaba el Manchester jugando, pero lo justo. No me he parado a analizar como analizo yo a los rivales, pero ya llegará", concluyó.