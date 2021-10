Alguacil: "Si nuestro objetivo fuese el mismo que el del Atlético, uno de los dos se estaría confundiendo"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado que, a pesar de ostentar momentáneamente el liderato de LaLiga Santander, no tienen los mismos "objetivos" que el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este domingo en el Wanda Metropolitano, ya que de ser así "uno de los dos se estaría confundiendo", y ha afirmado que está "a años luz" como entrenador de Diego Pablo Simeone, que ha conseguido liderar un equipo que "hace bien todo".

"Para nada (tenemos los mismos objetivos), si no nos estaríamos confundiendo. Si nuestro objetivo fuese el mismo que el del Atlético de Madrid, uno de los dos se estaría confundiendo. Lo que dice el momento es que tenemos 20 puntos, y eso quiere decir que hemos hecho un gran inicio y que si tenemos momentos buenos somos capaces de ser competitivos", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, destacó que les está costando "una barbaridad sacar los partidos". "Igual que al Atlético de Madrid, al Barcelona, al Real Madrid y al Sevilla, que son los que seguramente a final de temporada estarán peleando por LaLiga", aventuró. "Hemos dado un paso muy importante a todos los niveles. No podemos compararnos con el Atlético de Madrid; sí, por los números de esta temporada, estamos muy parejos, pero la trayectoria del Atlético de Madrid viene dada de hace muchos años, y eso es el gran mérito", afirmó.

"Eso es lo que queremos nosotros, que no sean solo nueve jornada, sino que seamos capaces de soportar este nivel de competitividad, de nivel y de ganar partidos durante toda una temporada. Eso es lo difícil. El año pasado también por estas fechas estábamos en la cabeza y al final se nos hizo larga la temporada", prosiguió.

Tras jugar en Liga Europa, el preparador del conjunto donostiarra aseguró que tienen "el lógico cansancio del partido y del viaje", pero que no buscarán "ninguna excusa". "Quiero estar con ellos, sobre todo a los que jugaron, para mirarles a la cara y saber qué sensaciones tienen y quiénes están disponibles para poder afrontar el partido", apuntó.

"No vamos a buscar excusas en que no hemos podido recuperarnos o que ellos han tenido más tiempo para preparar el partido, ha coincidido así y punto. Jugando Europa League, dudo que tengamos más tiempo que los rivales para preparar, pero es lo que exige jugar competiciones europeas", añadió.

Ahora, los 'txuri urdin' afrontan "un reto importante contra un gran equipo con un gran entrenador que tiene un nivelazo". "¿Cómo no va a atacar bien con el nivel de jugadores que tiene? Es imposible que un equipo como el Atlético de Madrid ataque mal; yo no estoy de acuerdo con esa gente que dice que el Atlético ofensivamente no hace cosas, hace muchas cosas y muy bien. Se suele hablar más de un Atlético de Madrid rocoso y que defiende bien, que también lo hace muy bien, pero es que si no no hubiera sido campeón de LaLiga. El Atlético de Madrid hace bien todo, atacar y defender. Tiene jugadorazos en todas las líneas, no tiene un once, tiene dos", manifestó.

Alguacil también confesó que no se fía "para nada" de los ensayos de Simeone con defensa de cuatro. "Diego es muy hábil en el terreno y en las ruedas de prensa. Puede ser que salga con defensa de cuatro, pero este año está haciendo mucho con cinco. No nos va a sorprender. Tiene jugadores tan versátiles que puede incluso cambiar durante el partido", expresó.

Además, afirmó que está muy lejos del nivel del preparador argentino. "Estoy a años luz. Ojalá que dentro de unos cuantos años pueda estarlo. Él lleva muchos años haciendo historia. Estoy orgulloso de los años que he hecho aquí. Ponerme a la altura de Diego son palabras mayores, creo que su carrera es inmejorable, es uno de los grandes entrenadores", subrayó.

El técnico del cuadro vasco destacó también la importancia de no encajar cuando están más espesos en ataque. "Cuando no estás acertado, es bueno mantener la portería a cero, que es lo que nos está llevando en estos momentos a ganar los partidos y ser competitivos. No tengo dudas de que si este equipo sigue generando y trabajando como lo está haciendo van a caer los goles", expresó.

Por último, Alguacil deseó que en este "maratón" que es LaLiga Santander puedan ir recuperando gente. "Nos va a dar un plus. Vamos a ser si somos capaces de mantener este ritmo, que es lo que te da la opción de, cuando quedan cinco kilómetros, pelear con los grandes", concluyó.