Alguien puede resultar herido por la "agresividad" militar de china, advierte la casa blanca

WASHINGTON, 5 jun (Reuters) - Las acciones de China en el estrecho de Taiwán y el mar de China Meridional reflejan una "creciente agresividad" militar de Pekín que eleva el riesgo de que se produzca un error en el que alguien resulte herido, dijo el lunes la Casa Blanca.

La Marina estadounidense difundió el domingo un video de lo que calificó de "interacción insegura" en el estrecho de Taiwán, en la que un buque de guerra chino se cruzó delante de un destructor estadounidense.

"No pasará mucho tiempo antes de que alguien salga herido", dijo a la prensa el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, refiriéndose a lo que calificó de interceptaciones "inseguras" y "poco profesionales" por parte de China. "No haría falta mucho para que se cometiera un error de juicio o una equivocación".

Kirby dijo que Estados Unidos seguiría defendiendo la libertad de navegación aérea y marítima.

"Seguro que me gustaría oír a Pekín justificar lo que está haciendo", dijo Kirby. "Las interceptaciones aéreas y marítimas ocurren todo el tiempo (...) Nosotros lo hacemos. La diferencia es que (...) cuando sentimos que necesitamos hacerlo, se hace profesionalmente".

Kirby dijo que si Pekín quisiera transmitir el mensaje de que Estados Unidos no es bienvenido en la zona o que quiere que los aviones y buques estadounidenses dejen de volar y navegar en apoyo del derecho internacional, eso no tendría éxito. "No va a ocurrir", afirmó. (Reporte de Andrea Shalal; escrito por Jasper Ward. Editado en español por Javier Leira)

