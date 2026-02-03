Algunas empresas vinculan la IA con despidos, pero la realidad es más compleja

Lo único que N. Lee Plumb sabe con certeza sobre su despido de Amazon la semana pasada es que no se debió a una negativa a sumarse a los planes de la empresa para aprovechar la inteligencia artificial.

Plumb, jefe de su equipo para la “habilitación de IA”, dice que él fue tan prolífico en su uso de la nueva herramienta de programación de IA de Amazon que la compañía lo señaló como uno de sus principales usuarios.

Muchos asumieron que los 16.000 despidos de Amazon anunciados la semana pasada reflejaban el empeño del director general, Andy Jassy, por “reducir nuestra plantilla total a medida que obtenemos avances en eficiencia mediante el uso más extenso de la IA en toda la empresa”.

Pero al igual que otras compañías que han vinculado los cambios en su plantilla con la IA —como Expedia, Pinterest y Dow la semana pasada—, puede ser difícil para los economistas, o para empleados individuales como Plumb, saber si la IA es la verdadera razón detrás de los despidos o si es el mensaje que una empresa quiere transmitirle a Wall Street.

“La IA debe generar un retorno sobre la inversión”, expresó Plumb, quien trabajó en Amazon durante ocho años. “Cuando reduces el número de trabajadores, has demostrado eficiencia, atraes más capital y el precio de las acciones sube”.

“Así que, potencialmente, podrías sólo haber tenido un exceso de personal para empezar, (pero) reduces la plantilla, se lo atribuyes a la IA y ahora tienes una historia de valor”, agregó.

Amazon indicó en un comunicado enviado por correo electrónico que la IA “no fue la razón detrás de la gran mayoría de estas reducciones”.

“Con estos cambios se pretende seguir fortaleciendo nuestra cultura y equipos mediante la reducción de capas, el incremento de la responsabilidad individual, y el ayudar a reducir la burocracia para impulsar la velocidad y la responsabilidad”, añadió.

Plumb es un caso atípico para un trabajador de Amazon, ya que también está manejando lo que dice es una “candidatura improbable” para el Congreso en Texas, con una plataforma centrada en detener la dependencia de la industria tecnológica de las visas de trabajo para “reemplazar a los trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera más barata”.

Pero sea cual sea el motivo por el que Plumb perdió su empleo, muchos economistas comparten su escepticismo sobre la sustitución de puestos de trabajo impulsada por la IA.

“Simplemente no lo sabemos”, expresó Karan Girotra, profesor de administración en la escuela de negocios de la Universidad de Cornell. “No porque la IA no sea excelente, sino porque requiere mucha adaptación, y la mayoría de las ganancias recaen en los empleados individuales, no en la organización. Las personas ahorran tiempo y terminan su trabajo antes”.

Si un empleador trabaja más rápido gracias a la IA, Girotra dijo que lleva tiempo ajustar la estructura de gestión de la empresa de manera que funcione con una fuerza laboral más reducida. Él no está convencido de que eso es lo que está sucediendo en Amazon, que, según él, sigue reduciendo su plantilla luego de un exceso de contrataciones durante la pandemia de COVID-19.

Un informe de Goldman Sachs indicó que el impacto general de la IA en el mercado laboral todavía es limitado, aunque algunos efectos podrían sentirse en “ocupaciones específicas como la mercadotecnia, el diseño gráfico, la atención al cliente y, especialmente, la tecnología”. Esos son campos que implican tareas que se correlacionan con las fortalezas de la generación actual de chatbots de IA generativa, los cuales pueden escribir correos electrónicos y propuestas de mercadotecnia, producir imágenes sintéticas, responder preguntas y ayudar a escribir programas informáticos.

No obstante, la división de investigación económica del banco indicó en su informe mensual más reciente sobre seguimiento a la adopción de la IA que, desde diciembre, “muy pocos empleados se vieron afectados por despidos corporativos atribuidos a la IA”, aunque el informe se publicó el 16 de enero, antes de que Amazon, Dow y Pinterest anunciaran sus despidos.

Pinterest, con sede en San Francisco, fue la más explícita al afirmar que la inteligencia artificial la llevó a recortar hasta un 15% de su fuerza laboral. La empresa de redes sociales indicó que “realiza cambios organizacionales para cumplir mejor con nuestra estrategia orientada a la IA, que incluye la contratación de talento con conocimientos en inteligencia artificial. A consecuencia de ello, hemos tomado la difícil decisión de despedir a algunos miembros de nuestro equipo”.

Pinterest se hizo eco de ese mensaje en un comunicado regulatorio que manifestaba que la empresa estaba “reasignando recursos a puestos y equipos centrados en la IA que impulsen la adopción y la ejecución de la IA”.

Expedia ha expresado un mensaje similar, pero los 162 trabajadores tecnológicos que la web de viajes despidió de su sede en Seattle la semana pasada incluían varios puestos específicos de IA, como científicos especializados en aprendizaje automático.

Las divulgaciones regulatorias de Dow vincularon sus 4.500 despidos a un nuevo plan que “utiliza IA y automatización” para aumentar la productividad y mejorar la rentabilidad para los accionistas.

Los 16.000 recortes de empleos corporativos de Amazon formaron parte de una reducción más amplia de personal en el gigante del comercio electrónico. Simultáneamente con estos recortes, que se cree que son empleos de oficina, la compañía anunció que recortaría a unos 5.000 empleados del sector minorista, según avisos enviados a las agencias estatales de empleo en California, Maryland y Washington, a consecuencia de su decisión de cerrar casi todas sus tiendas Amazon Go y Amazon Fresh.

Esto se suma a una ronda de 14.000 recortes de empleos en octubre, lo que eleva el total a más de 30.000 desde que Jassy anunció por primera vez que se impulsarían cambios organizacionales impulsados por la IA.

Al igual que muchas empresas, tanto tecnológicas como de otros sectores —pero en particular las que crean y venden herramientas y servicios de IA—, Amazon ha estado exhortando a su plantilla para que sea más eficiente gracias a la IA.

Por su parte, Mark Zuckerberg, director general de Meta, indicó la semana pasada que el 2026 será cuando “la IA empezará a cambiar drásticamente nuestra forma de trabajar”.

“Estamos invirtiendo en herramientas nativas de IA para que las personas de Meta puedan hacer más; estamos ascendiendo a los colaboradores individuales y haciendo más horizontales a los equipos”, agregó en una conferencia telefónica sobre resultados. “Estamos empezando a ver que, proyectos que antes requerían equipos grandes, ahora son llevados a cabo por una sola persona con mucho talento”.

Hasta ahora, los despidos de Meta este año se han centrado en eliminar puestos en sus divisiones de realidad virtual y el metaverso. Otro factor que repercute en el empleo es el hecho de que la industria está desviando recursos hacia el desarrollo de la IA, lo que requiere un enorme gasto en circuitos integrados, talento y centros de datos con alto consumo energético.

Jassy les dijo a los empleados de Amazon en junio pasado que “tengan curiosidad por la IA, edúquense, asistan a talleres y capacitaciones, usen y experimenten con la IA siempre que puedan, participen en las lluvias de ideas de su equipo para descubrir cómo inventar para nuestros clientes de forma más rápida y expansiva, y cómo lograr más con equipos menos numerosos”.

Plumb estaba totalmente de acuerdo con eso y reportó haber demostrado su dominio en el uso de Kiro, la herramienta de Amazon para la programación de IA, con el fin de “resolver problemas masivos” en el sistema de compensación de la empresa.

“Si no la usabas, tu gerente recibía un informe y te hablaban sobre utilizarla”, señaló. “Sólo había cinco personas en toda la empresa que usaban Kiro con más frecuencia que yo, o que habían alcanzado más logros”.

Ahora él está modificando su enfoque hacia su candidatura entre un grupo de republicanos en el área de Houston que intentan desbancar al representante federal Dan Crenshaw en las primarias de marzo.

Girotra, de Cornell, opinó que es posible que incrementar la productividad de la IA ya esté haciendo que las empresas recorten personal directivo medio, pero indicó que la realidad es que quienes toman las decisiones de despidos “sólo necesitan recortar costos y punto. Eso es todo. No creo que les importe la razón de fondo”.

No todas las empresas dicen que la causa de los recortes se debe a la IA. Home Depot confirmó el jueves la eliminación de 800 puestos vinculados a su sede corporativa en Atlanta, aunque la mayoría de los empleados afectados trabajaban de forma remota.

George Lane, portavoz de la empresa, dijo que los recortes de Home Depot no se debían a la IA ni a la automatización, sino “verdaderamente a la velocidad, la agilidad” y la atención a las necesidades de sus clientes y trabajadores de primera línea.

Y Peloton, el fabricante de equipos para hacer ejercicio, confirmó el viernes que reducirá su plantilla en un 11%, parte de una medida de recorte de costos más amplia que busca reducir los gastos operativos.

La periodista de la AP Anne D’Innocenzio contribuyó a este despacho.