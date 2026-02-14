Algunas escuelas en EEUU cancelan fotos de curso tras acusaciones online relacionadas con Epstein

MALAKOFF, Texas, EE.UU. (AP) — Algunos distritos escolares en Estados Unidos abandonaron sus planes de tomar fotos de clase después de que se difundieron en redes sociales publicaciones que vinculaban a un multimillonario relacionado con Jeffrey Epstein con el gigante de la fotografía Lifetouch, que el viernes calificó las acusaciones de “completamente falsas”.

La alteración de los planes para las fotos de curso en Texas y en otros lugares comenzó después de que varias publicaciones en internet vincularon a Lifetouch, que fotografía a millones de estudiantes cada año, con el gestor de fondos de inversión Apollo Global Management. El exdirector general de Apollo es el inversionista multimillonario Leon Black, quien se reunía con regularidad con Epstein y recibió asesoría de él en asuntos financieros.

Black dirigía la empresa en 2019, cuando fondos administrados por Apollo compraron la firma matriz de Lifetouch, Shutterfly. El acuerdo, valorado en US$ 2.700 millones, se cerró en septiembre de 2019, un mes después del suicidio de Epstein mientras estaba en prisión a la espera de juicio por acusaciones de la fiscalía federal de que abusó sexualmente de decenas de menores y traficó con ellos.

Tanto Lifetouch como Apollo mencionaron esa cronología en sus comunicados el viernes, dos días después de que el director general de Lifetouch, Ken Murphy, afirmara en una publicación de Instagram que ni Black ni ninguno de los jefes o inversionistas de Apollo tuvo jamás acceso a las fotos de Lifetouch.

“Ningún ejecutivo de Lifetouch ha tenido jamás relación o contacto con Epstein y nunca hemos compartido imágenes de estudiantes con ningún tercero, incluido Apollo”, señaló Lifetouch en su comunicado el viernes. “Apollo y sus fondos tampoco tienen ningún rol en las operaciones diarias de Lifetouch y no tienen acceso a las imágenes de los estudiantes”.

La cancelación de las fotos escolares son otro efecto derivado de la revelación de millones de archivos de la investigación sobre Epstein, incluyendo documentos que muestran la relación habitual entre el financiero y directores generales, periodistas, científicos y políticos destacados mucho después de la condena a Epstein por delitos sexuales en 2008.

En el pequeño pueblo texano de Malakoff, el distrito escolar local canceló la jornada de fotos de curso después de que varios padres le comunicaron al distrito que no se sentían cómodos con que Lifetouch fotografiara a sus hijos, indicó la portavoz Katherine Smith en un comunicado enviado por correo electrónico el viernes. Varias otras escuelas y distritos en Texas también cancelaron o modificaron sus planes, igual que una escuela concertada en Arizona, según anuncios en Facebook publicados por los propios centros.

“Decidimos que lo mejor para nuestros estudiantes y familias sería mantener todas nuestras fotos de manera interna por el resto de este año, y estamos evaluando todas nuestras opciones para el curso escolar 2026-2027”, agregó Smith.

Entre los progenitores preocupados por Lifetouch estaba MaKallie Gann, cuyos hijos asisten a escuelas en Howe, a casi 100 kilómetros (60 millas) al norte de Dallas. Dijo que le inquietaba la cantidad de información recopila por Lifetouch sobre los estudiantes.

“Cada vez que pides las fotos, aparece su nombre. Aparece la edad, por supuesto. Aparecen su curso, su maestro, la escuela en la que están”, apuntó.

Aunque hay al menos 1,7 millones de registros, la revisión por parte de la prensa de los miles de documentos publicados este mes por del Departamento de Justicia estadounidense no arrojó evidencias de que Epstein o alguien de su entorno hubiesen visto fotos de Lifetouch.

Esos análisis mostraron que el nombre de Black aparece 8.200 veces en los documentos, aunque la cifra probablemente incluya algunos registros duplicados. Black dejó el cargo de CEO de Apollo en marzo de 2021, y entonces explicó que quería centrarse en su familia, su salud y en “muchos otros intereses”.

Eso ocurrió dos meses después de que un comité de la junta directiva de la empresa emitiera un informe que concluía que Epstein había asesorado personalmente a Black sobre planificación patrimonial, asuntos fiscales, donaciones benéficas y la gestión de su “oficina familiar”, pero no prestó servicios a Apollo ni invirtió en fondos de la firma.

El informe también indicó que la revisión —solicitada por Black— no encontró “ninguna evidencia” de que su implicación en las presuntas actividades delictivas de Epstein “de ninguna manera” ni “en ningún momento”.

Hanna informó desde Topeka, Kansas. El periodista de The Associated Press Jack Dura en Bismarck, Dakota del Norte, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.