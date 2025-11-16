Algunas tropas de la Guardia Nacional de EEUU se retiran de Chicago y Portland, según un funcionario

Por Idrees Ali y Jasper Ward

WASHINGTON, 16 nov (Reuters) - El Pentágono está retirando algunas tropas de la Guardia Nacional de Chicago y Portland, semanas después de que el presidente Donald Trump las desplegara para combatir lo que describió como un aumento de la delincuencia, dijo el domingo un funcionario de defensa estadounidense familiarizado con la decisión.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que 200 soldados de la Guardia Nacional de California que fueron enviados a Portland y 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas que fueron enviados a Chicago regresarían a sus estados de origen tan pronto como el domingo.

El Gobierno de Trump envió las tropas a esas ciudades el mes pasado, diciendo que eran necesarias para apoyar al personal de aplicación de las leyes migratorias a nivel nacional que se enfrentaba a activistas y manifestantes.

Sin embargo, las tropas nunca se unieron a las operaciones de inmigración en esas ciudades debido a demandas que desafiaban su despliegue.

El Pentágono y un portavoz del gobernador de Oregón no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Un portavoz del gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo que el estado no había recibido noticias del gobierno federal sobre una retirada de las tropas.

"En los próximos días, el Departamento cambiará y/o ajustará el tamaño de nuestra presencia del Título 10 en Portland, Los Ángeles y Chicago para garantizar una presencia constante, duradera y a largo plazo en cada ciudad", publicó el Mando Norte de Estados Unidos en X el viernes.

"Nuestras tropas en cada ciudad (y en otras) están entrenadas y listas, y se emplearán siempre que sea necesario para apoyar a las fuerzas del orden y mantener seguros a nuestros ciudadanos".

Trump, republicano, también ha desplegado a la Guardia Nacional en otras ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Memphis y Washington.

(Reportaje de Idrees Ali y Jasper Ward; Edición de Sergio Non, Alex Richardson y Paul Simao)