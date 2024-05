Algunas universidades en EEUU acuerdan poner fin a las protestas e invitan a debatir sus inversiones

NUEVA YORK (AP) — Las manifestaciones contra la guerra en Gaza cesaron esta semana en un reducido número de universidades de Estados Unidos después de que los directivos llegaran a acuerdos con los manifestantes propalestinos, evitando así posibles interrupciones de los exámenes finales y las ceremonias de graduación.

Los acuerdos alcanzados en universidades como Brown, Northwestern y Rutgers destacan entre las caóticas escenas y las más de 2.400 detenciones que se han producido en 46 campus de todo el país desde el 17 de abril. Los campamentos y las tomas de edificios han interrumpido las clases en algunas universidades, como Columbia y UCLA.

Los acuerdos incluyeron compromisos por parte de las universidades de revisar sus inversiones en Israel o escuchar las peticiones de dejar de hacer negocios con el viejo aliado de Estados Unidos. Muchas de las demandas de los manifestantes se han centrado en los vínculos con el ejército israelí, mientras la guerra se recrudece en Gaza.

Los acuerdos para al menos debatir la desinversión suponen un gran paso en una cuestión controvertida desde hace años, ya que los detractores de la campaña de boicot a Israel afirman que se acerca al antisemitismo. Pero aunque las universidades han hecho concesiones en relación con la amnistía para los manifestantes y la financiación de los estudios sobre Oriente Medio, no han prometido cambiar sus inversiones.

“Creo que para algunas universidades puede ser sólo una táctica dilatoria para disipar las protestas”, indicó Ralph Young, profesor de historia que estudia la disidencia estadounidense en la Universidad Temple de Filadelfia. “El final del semestre está ocurriendo ahora. Y puede que para cuando empiece el próximo semestre haya un alto el fuego en Gaza”.

Es posible que algunos consejos universitarios ni siquiera lleguen a votar sobre la desinversión en Israel, lo que puede ser un proceso complicado, explicó Young. Y algunas universidades públicas han dicho que carecen de autoridad para hacerlo.

Pero Young afirmó que el diálogo es mejor táctica que las detenciones, que pueden enardecer a los manifestantes.

Hablar “al menos da a los manifestantes la sensación de que están llegando a alguna parte”, dijo. “Si están llegando a alguna parte o no es otra cuestión”.

Israel ha tachado las protestas de antisemitas, mientras que sus críticos afirman que Israel utiliza estas acusaciones para silenciar a la oposición. Aunque algunos manifestantes han sido grabados por las cámaras profiriendo comentarios antisemitas o amenazas violentas, los organizadores de las protestas —algunos de los cuales son judíos— las consideran un movimiento pacífico para defender los derechos de los palestinos y protestar contra la guerra.

La Universidad de Minnesota reabrió el jueves después de que los administradores declararan que habían llegado a un acuerdo para poner fin a una acampada en el corazón del campus de Minneapolis.

El presidente interino, Jeff Ettinger, dijo que los manifestantes habían acordado no interrumpir los exámenes finales ni las ceremonias de graduación. A cambio, las organizaciones estudiantiles podrán intervenir ante la junta directiva de la universidad en una reunión la próxima semana, en la que se espera que los manifestantes exijan la desinversión en Israel.

“Aunque queda trabajo por hacer, y todavía hay conversaciones previstas con otros grupos de estudiantes afectados por la dolorosa situación en Palestina, me siento alentado por los avances de hoy”, dijo Ettinger en un comunicado.

______

Foody informó desde Chicago; Catalini desde Morrisville, Pensilvania; y Hill desde Altamont, Nueva York. Otros periodistas de The Associated Press en todo el país contribuyeron a este despacho, como Ben Finley, Julie Watson, Carolyn Thompson, Kavish Harjai, Krysta Fauria, Leslie Ambriz, John Antczak, Lisa Baumann, Jae C. Hong, Colleen Long, Sarah Brumfield, Philip Marcelo, Steve Karnowski, Cedar Attanasio y Gene Johnson.