Algunos aficionados cuestionan preparación de EE.UU. para el Mundial 2026 tras Mundial de Clubes

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE. UU. (AP) — Víctor Dumois, un hincha de fútbol de toda la vida, expresó su preocupación por el hecho de que Estados Unidos sea coanfitrión de la Copa del Mundo 2026 después de asistir a un reciente partido del Mundial de Clubes en Miami.

“Creo que después de la Copa América, ha ocurrido un fenómeno extraño aquí”, dijo Dumois, oriundo de España. “Hay gente a las que no les gusta que el Mundial sea en Estados Unidos”.

La final de la Copa América el año pasado en Miami fue una pesadilla de seguridad, con aficionados agobiados por el calor y sin entradas rompiendo las barreras en el estadio Hard Rock para entrar. El partido se pudo disputar, aunque mucha gente que pagó nunca pudo llegar a sus asientos porque estaban ocupados. Algunos citaron el desastre como un ejemplo de que Estados Unidos no está en condiciones para albergar el torneo más grande del fútbol.

Como ensayo este verano, el primer Mundial de Clubes de 32 equipos se disputó únicamente en Estados Unidos.

Dumois comentó que la seguridad fue estricta esta vez, casi en exceso.

“En España, es diferente, puedes simplemente tomar un Uber o taxi que te lleve directamente al estadio”, expresó Dumois, compartiendo experiencia sobre el partido de octavos de final entre el Real Madrid y la Juventus. “Aquí en Miami, tienen que dejarte afuera y lejos. Hay tantas capas de seguridad, es demasiado”.

El Mundial de Clubes, cuyos cuartos de final se escenificarán este fin de semana, ha servido como una prueba para Estados Unidos que, junto con Canadá y México, albergará la Copa del Mundo 2026 en ciudades como Miami, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Hasta ahora, el torneo de clubes no ha tenido mucha asistencia, excepto por un puñado de partidos.

Un duelo de octavos de final en el estadio Bank of America de Charlotte, con capacidad para 75.000 asientos, entre el Fluminense brasileño y el Inter de Milán atrajo a tan solo 20.030 fanáticos. Los administradores del estadio permitieron que los aficionados que habían comprado boletos para la parte superior se movieran hacia la parte inferior. Aun así, la parte inferior parecía medio llena.

Los asientos vacíos han sido una vista común en todo el país.

Hay una variedad de razones para ello.

Primero, el torneo de clubes simplemente no es tan popular como la Copa del Mundo, donde los jugadores compiten por sus países en lugar de varios clubes desconocidos en Estados Unidos.

Los costos, tanto para los juegos como para los viajes, también han mantenido a algunos alejados.

Y, para algunos, ha habido preocupaciones persistentes sobre posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en los partidos en medio de la represión del presidente Donald Trump sobre la inmigración ilegal.

El clima tampoco ha ayudado.

Benjamin Cabral vive en Boston, pero su familia es de Azores, una región autónoma de Portugal.

Dijo que si la FIFA apuesta a que el fútbol sea popular en Estados Unidos, es necesario un cambio de programación. Debido a la popularidad del fútbol en Europa, muchos partidos de clubes se han jugado en medio del día para que los fanáticos en el extranjero puedan ver los juegos en televisión o en transmisión en vivo en tiempo real por la noche.

La desventaja es que los futbolistas se han visto obligados a jugar con temperaturas superiores a los 32 grados Celsius (90 grados Fahrenheit) mientras una gran ola de calor atenaza a Estados Unidos.

"Si buscan que el fútbol crezca en Estados Unidos, necesitan que los partidos sean más tarde", dijo Cabral. "Hace demasiado calor aquí para los jugadores".

Tampoco ha sido fácil para los hinchas.

"No hay techo, no hay pantallas, no mucho", dijo Carlos Olguín, quien hizo el viaje desde México a Charlotte para ver al Pachuca enfrentar al Real Madrid.

La Copa del Mundo del próximo año se jugará durante un período de tiempo similar, comenzando a mediados de junio y concluyendo a mediados de julio.

La emoción en torno al evento actual también sigue siendo una preocupación.

"Lo otro en la ciudad es que debería estar más preparada para el torneo, porque hay personas que ni siquiera saben que hay un evento y entonces vas a un restaurante con la idea de que hay banderas, fanáticos, más cosas de fútbol y no hay nada", agregó Olguín sobre el Mundial de Clubes. “La ciudad debería estar más preparada para el torneo porque hay personas que ni siquiera saben que hay un torneo.

En cuanto a los lugares, los espectadores que asistieron a los partidos del Mundial de Clubes ofrecieron opiniones diferentes sobre los estadios estadounidenses y las ciudades anfitrionas antes de que el país albergue la Copa del Mundo por primera vez desde 1994.

"Seré honesto, Estados Unidos no está listo para albergar la Copa del Mundo", dijo Jeremy Zúñiga de Carolina del Sur. "Hay demasiada gente viniendo de Sudamérica, Europa, todos". Otros, como el peruano Rogerio Bajos, opinan distinto. "Creo que ha sido bueno, no hemos tenido problemas", dijo Bajos, quien también asistió a un partido del Mundial de Clubes en Miami. "El estacionamiento no es un problema, la seguridad ha sido buena. En general, un espectáculo estupendo". Humberto Contasta, de Miami, dijo que el Mundial de Clubes debería ayudar a los coanfitriones estadounidenses a resolver algunos problemas antes del próximo verano. Daniel Marques, quien hizo el viaje desde Portugal a Charlotte con el único propósito de ver a Benfica enfrentar a Chelsea en un partido de fase de grupos, dijo que estaba impresionado en general con cómo se llevó a cabo el torneo. Guilherme Altoe estuvo de acuerdo. Altoe, quien creció viendo partidos de la Copa del Mundo en Brasil antes de mudarse a Estados Unidos hace casi una década, dijo que cree que el país organizará un buen evento el próximo verano. "Creo que Estados Unidos tiene todo, toda la infraestructura para albergar una Copa del Mundo", dijo. "Así que estamos emocionados de que vean a todos los fanáticos de diferentes lugares y que la familia venga y será un gran momento". ___ Los colaboradores Andrew Jaime-Méndez y Max Feliu Merce contribuyeron a este informe. Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes