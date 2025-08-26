Algunos en Uganda cuestionan acuerdo para recibir deportados de EEUU como Ábrego García

KAMPALA, Uganda (AP) — Figuras de la oposición y otros en Uganda criticaron el martes un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados, cuestionando la falta de aprobación parlamentaria y afirmando que el arreglo alivia la presión política sobre el presidente autoritario del país.

Después de enfrentar sanciones de Estados Unidos que han afectado a muchos funcionarios del gobierno, incluido el presidente del Parlamento, el presidente ugandés Yoweri "Museveni estará feliz" de negociar con Washington, dijo Ibrahim Ssemujju, un legislador que es una figura prominente de la oposición. "Él estará preguntando, '¿Cuándo los traen?'".

Los funcionarios ugandeses han revelado pocos detalles sobre el acuerdo, aunque dijeron que preferían recibir deportados de origen africano y no querían individuos con antecedentes penales. Sin embargo, el país se está proponiendo como un posible destino para Kilmar Ábrego García, un salvadoreño acusado de tráfico de personas y cuyo caso migratorio ha destacado en Estados Unidos.

Ábrego fue detenido el lunes por funcionarios de inmigración en Baltimore, y el Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que "está siendo procesado para su traslado a Uganda".

Sin supervisión parlamentaria, "todo el esquema apesta", dijo Mathias Mpuuga, hasta hace poco líder de la oposición en la asamblea nacional de Uganda.

Agregó que el acuerdo con Estados Unidos lo dejó "un poco perplejo" porque Uganda está luchando por cuidar a los refugiados que huyen de la violencia en los países vecinos. Sugirió que el acuerdo solo tiene sentido como una cuestión de "conveniencia económica" para el gobierno ugandés.

Sigue sin estar claro qué están recibiendo exactamente las autoridades ugandesas a cambio de aceptar deportados.

El fiscal general de Uganda, así como los ministros del gobierno a cargo de los refugiados y asuntos internos, no han comentado al respecto. Okello Oryem, el viceministro a cargo de las relaciones internacionales, dijo a The Associated Pres que tal acuerdo era "completa basura". Un día después, su secretario permanente confirmó que había un acuerdo para aceptar a individuos que son "reacios o pueden tener preocupaciones sobre regresar a sus países de origen".

Se cree que los negociadores del lado ugandés están reportando directamente a Museveni, en el poder en el país del este de África desde 1986.

Durante gran parte de su tiempo en el poder, Museveni fue ampliamente visto como un fuerte aliado de Estados Unidos, especialmente por su apoyo a las operaciones antiterroristas en Somalia cuando desplegó tropas allí para luchar contra los rebeldes de al-Shabab vinculados a Al Qaeda.

Pero su prestigio en Washington ha disminuido en los últimos años.

La administración Biden aumentó la presión por la corrupción, las preocupaciones sobre los derechos LGBTQ y otros abusos de derechos, y una lista creciente de funcionarios ugandeses enfrentan sanciones. Además de la presidenta del Parlamento Anita Among, una aliada clave de Museveni, los funcionarios ugandeses sancionados por Estados Unidos incluyen al actual jefe de prisiones, un exjefe de policía, un exsubcomandante militar y algunos exministros del gobierno.

En 2023, reaccionando a las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios ugandeses tras la promulgación de una ley contra la homosexualidad, Museveni dijo a una reunión de funcionarios del gobierno que no tenía deseos de visitar Estados Unidos.

Para Museveni, el acuerdo con Estados Unidos para aceptar deportados es deseable "por razones políticas y quizás económicas", dijo Marlon Agaba, el jefe de un grupo líder contra la corrupción en Uganda.

El acuerdo alivia la presión sobre Museveni y puede llegar con oportunidades comerciales, agregó Agaba, director ejecutivo de la Coalición Anticorrupción de Uganda.

"La administración Trump hace acuerdos, hace tratos, y cualquier hombre fuerte daría la bienvenida a eso", dijo.

Ssemujju, el legislador de la oposición, dijo que creía que "el asunto debería ser manejado por el Parlamento" y que el acuerdo es defectuoso sin autorización parlamentaria.

En julio, Estados Unidos deportó a cinco hombres con antecedentes penales a Eswatini, un reino en el sur de África, y envió a ocho más a Sudán del Sur. Ruanda también ha dicho que recibirá hasta 250 migrantes deportados de Estados Unidos.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.