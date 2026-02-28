Algunos iraníes celebran después de que Trump anunciara la muerte de Jamenei: testigos

DUBÁI, 1 mar (Reuters) - Algunos iraníes celebraron en las calles de Teherán y otras ciudades después de que Donald Trump anunciara que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, había muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, informaron testigos el domingo.

Irán aún no ha hecho comentarios sobre la declaración de Trump.

Testigos contactados dentro de Irán dijeron que las celebraciones tuvieron lugar en Teherán, la cercana ciudad de Karaj y la ciudad central de Isfahán.

Videos publicados en las redes sociales, que no fueron verificados inmediatamente por Reuters, también mostraban celebraciones en otros lugares, como Shiraz y Abdanan, con coches tocando el claxon y llevando fotos de manifestantes muertos en la represión de las manifestaciones antigubernamentales de enero. (Reporte de Parisa Hafezi en Dubai, editado en español por Javier Leira)