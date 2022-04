Algunos magmas vienen de remanentes de la corteza terrestre original

Algunos magmas en la Tierra, que se abrieron paso a través del manto profundo y erupcionaron en superficie, se originan en porciones del manto que contienen restos de la corteza terrestre más antigua.

Este material antiguo debe haber sido enterrado en un "cementerio" de corteza vieja y fría hace más de 4 mil millones de años y sobrevivió desde entonces, tal vez desde el evento de impacto gigante que formó la luna, según el descubrimiento de científicos de la Tierra de la Universidad de Colonia y la Freie Universität Berlin.

Este hallazgo es inesperado porque el régimen de placas tectónicas de nuestro planeta recicla progresivamente el material de la corteza a través de la convección del manto a gran escala en escalas de tiempo mucho más pequeñas.

Por lo tanto, se ha asumido que los vestigios de los primeros procesos geológicos en la Tierra solo se pueden encontrar como análogos en otros planetas terrestres (Mercurio, Venus y Marte), asteroides o la Luna. Sin embargo, según el nuevo estudio Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), las rocas magmáticas que entraron en erupción a lo largo de la historia de la Tierra aún pueden llevar firmas que proporcionen datos detallados sobre la naturaleza de la primera corteza, su preservación a largo plazo en un cementerio en el manto más bajo y su resurrección a través del vulcanismo reciente.

Para su estudio, los geólogos investigaron rocas de hasta 3.550 millones de años del sur de África. El análisis de estas rocas reveló pequeñas anomalías en la composición isotópica del elemento tungsteno (W). El origen de estas anomalías isotópicas, es decir, la abundancia relativa de 182W, se relaciona con procesos geológicos que debieron ocurrir inmediatamente después de la formación de la Tierra hace más de 4500 millones de años.

Los cálculos del modelo de los autores muestran que los patrones de isótopos de 182 W observados se explican mejor por el reciclaje de la corteza terrestre más antigua en material del manto que asciende a través de penachos desde el manto inferior para generar lavas en erupción en la superficie de la Tierra. Curiosamente, el estudio muestra que se pueden observar patrones de isótopos similares en distintos tipos de rocas volcánicas modernas (basaltos de islas oceánicas), lo que demuestra que la corteza más antigua de la Tierra todavía está enterrada en el manto más bajo.

"Suponemos que las capas inferiores de la corteza, o las raíces de los continentes primordiales, se volvieron más pesadas que su entorno debido a un proceso de maduración geológica y, por lo tanto, se hundieron en el manto subyacente de la Tierra. Similar a una lámpara de lava", dijo el geoquímico Jonas Tusch del Instituto de Geología y Mineralogía de la Universidad de Colonia.

"Esta información fascinante proporciona una huella geoquímica de la Tierra joven, lo que nos permite comprender mejor cómo se formaron los grandes continentes a lo largo de la historia de nuestro planeta. También explica cómo evolucionó nuestra atmósfera actual rica en oxígeno, preparando el escenario para el origen de complejos vida", agregó el doctor Elis Hoffmann de la Freie Universität Berlin.

La huella geoquímica de la Tierra primitiva también se puede comparar con los hallazgos sobre otros planetas obtenidos durante las misiones espaciales. Por ejemplo, datos de misiones a Marte y estudios de meteoritos marcianos muestran que Marte todavía tiene una superficie muy antigua debido a la falta de tectónica de placas, y que su composición puede corresponder a la de la joven Tierra.