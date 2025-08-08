Algunos operadores de oro dejan de enviar lingotes a EEUU por incertidumbre arancelaria

(Agrega detalles, contexto y citas)

LONDRES, 8 ago (Reuters) - Algunas refinerías de oro, incluida una gran entidad suiza, han pausado las entregas de lingotes de oro a Estados Unidos debido a la incertidumbre sobre si se aplicarán a su metal aranceles de importación específicos para cada país, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Según una resolución publicada el viernes en el sitio web del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, Washington podría someter a los lingotes más comercializados en Estados Unidos a aranceles de importación específicos por países, una medida que afectaría a las cadenas de suministro mundiales.

La decisión se refiere a los lingotes de oro fundido procedentes de Suiza, el mayor centro mundial de tránsito y refinado, que ahora están sujetos a unos aranceles de importación estadounidenses del 39%.

El servicio aduanero indicó que el código correcto que debe usarse cuando se envían a Estados Unidos lingotes de oro de 1 kilo y de 100 onzas troy -los tamaños más negociados en el mercado de futuros estadounidense- sería el 7108.13.5500 y no el 7108.12.10.

No obstante, Washington incluyó en abril sólo este último código en la lista de productos excluidos de sus aranceles de importación específicos de cada país, y el 7108.13.5500 no figuraba en la lista. La agencia no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para obtener más comentarios.

La Asociación Suiza de Fabricantes y Comerciantes de Metales Preciosos (ASFCMP) dijo en un comunicado que la aclaración no se aplica exclusivamente a Suiza, sino a todos los lingotes de oro fundido de 1 kg y 100 onzas importadas a Estados Unidos desde cualquier país.

“Estados Unidos es un mercado de larga data para nosotros, por lo que esto es un golpe para la industria y para Suiza”, dijo a Reuters Christoph Wild, presidente de la ASFCMP.

Con un arancel del 39%, las exportaciones de lingotes de oro se detendrán definitivamente a Estados Unidos.

Mientras que Suiza es el centro de refinado y tránsito, Reino Unido alberga el mayor centro de comercio de oro en mostrador del mundo, y Sudáfrica y Canadá se encuentran entre los principales centros mineros del metal.

Una de las principales refinerías de oro de Suiza ha suspendido por el momento sus entregas a Estados Unidos, informó a Reuters un directivo de la compañía, mientras que un especialista en logística dijo que otros agentes del sector fuera de Suiza también suspendieron sus entregas.

Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,9%, a US$3484 la onza, ampliando la prima sobre el oro al contado, la referencia mundial, que perdía un 0,4%, a US$3384.

