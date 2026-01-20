Algunos países europeos se replantean su presencia en la base para Gaza dirigida por EEUU

Por Alexander Cornwell

TEL AVIV, 20 ene (Reuters) - Varios países europeos están estudiando si dejar de enviar personal a un centro de coordinación para Gaza dirigido por militares estadounidenses, alegando que no ha logrado aumentar los flujos de ayuda al enclave devastado por la guerra ni lograr un cambio político, dijeron diplomáticos.

El Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC, por sus siglas en inglés) se estableció en el sur de Israel en octubre bajo el plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Se le encargó supervisar el alto el fuego entre Israel y Hamás, facilitar la entrada de ayuda y desarrollar políticas de posguerra para el territorio palestino.

Decenas de países, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, enviaron personal al centro, incluidos planificadores militares y funcionarios de inteligencia, en su intento de influir en las discusiones sobre el futuro de Gaza.

Sin embargo, ocho diplomáticos extranjeros dijeron a Reuters que funcionarios de algunos países europeos no habían regresado al CMCC, situado cerca de la frontera de Gaza, desde las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Varios cuestionaron el propósito del centro, y un diplomático occidental lo describió como "falto de dirección".

"Todo el mundo piensa que es un desastre, pero no hay alternativa", dijo otro diplomático occidental.

El replanteamiento europeo, del que no se había informado antes de este artículo, es una nueva señal de malestar entre los aliados de Washington, en un momento en que Trump aplica políticas exteriores poco ortodoxas hacia Gaza, Groenlandia y Venezuela.

Algunos Gobiernos europeos estaban considerando ahora si reducir su presencia en la base o incluso dejar de enviar personal por completo, dijeron los diplomáticos. Los diplomáticos declinaron decir qué Estados estaban reevaluando su posición.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado de EEUU no respondieron a las peticiones de comentarios para esta historia.

"JUNTA DE LA PAZ"

El centro está dirigido por un general estadounidense y también acoge a personal militar estadounidense e israelí. Su establecimiento fue un elemento clave de la primera fase del plan de alto el fuego de Trump, que se ha visto sacudido por los repetidos ataques aéreos israelíes en Gaza contra los supuestos intentos de Hamás según Israel de llevar a cabo ataques.

A medida que Trump avanza en la siguiente fase de su plan, incluida la creación de una Junta de la Paz para supervisar la política en Gaza, no está claro si el centro mantendrá alguna influencia sobre la formación de políticas o la distribución de ayuda.

Los diplomáticos dijeron que tampoco se sabía cómo trabajaría el CMCC con los órganos de la Junta de la Paz dedicados a Gaza, incluido su comité de tecnócratas palestinos.

Washington anunció la semana pasada que el plan de Trump había pasado a la segunda fase, que incluiría la desmilitarización y la reconstrucción. Pero no se mencionaron nuevas retiradas militares israelíes, más allá de una retirada parcial que ha dejado el 53% de Gaza aún en manos israelíes.

En noviembre, Reuters de que a los socios les preocupaba que Gaza pudiera quedar dividida de hecho, ya que los esfuerzos por avanzar en el plan de Trump más allá del alto el fuego estaban estancados.

Tampoco se mencionó en el anuncio de la segunda fase de Trump el despliegue previsto de una fuerza multinacional de estabilización en el enclave.

La frontera de Gaza con Egipto aún no se ha reabierto, aunque se suponía que esto iba a ocurrir durante la primera fase del plan que entró en vigor en octubre, en un contexto de repetidas objeciones israelíes.

Los diplomáticos afirmaron que no se había producido un aumento significativo de la ayuda humanitaria que entraba en Gaza desde la entrada en vigor de la tregua, lo que contradice las afirmaciones de la Casa Blanca, a pesar de la falta de vivienda y la desnutrición generalizadas.

Muchos de los camiones que entraron en Gaza transportaban de hecho productos comerciales, afirmaron las fuentes, e Israel seguía controlando de hecho la política de ayuda a Gaza, a pesar de que se había encomendado al centro dirigido por Estados Unidos la tarea de ayudar a impulsar los suministros de ayuda al enclave.

Israel prohíbe o restringe la entrada de suministros en Gaza alegando que son de "doble uso", es decir, que podrían reutilizarse con fines militares y humanitarios. Los diplomáticos afirmaron que Israel no ha hecho hasta ahora ninguna concesión sobre los artículos de doble uso, que incluyen postes metálicos para tiendas de campaña destinadas a albergar a la población, en gran parte desplazada.

ISRAEL DEFIENDE SU POLÍTICA DE ACCESO A GAZA

Un funcionario de la Cogat, la agencia gubernamental israelí que coordina la política civil en Gaza, dijo que el 45% de todos los camiones que han entrado en Gaza desde el alto el fuego de octubre eran vehículos comerciales que transportaban alimentos y otros productos de uso cotidiano.

Este funcionario afirmó que se daba prioridad a los camiones humanitarios y que los envíos comerciales complementaban el esfuerzo de ayuda. Si se dispusiera de más camiones humanitarios, se les permitiría entrar en Gaza, el funcionario.

El funcionario de la Cogat reconoció que Israel sigue restringiendo los artículos de doble uso, pero afirmó que se están buscando alternativas, como postes de madera para tiendas de campaña.

Más allá de la ayuda humanitaria, los ocho diplomáticos afirmaron que el personal del centro había redactado una serie de "libros blancos" sobre Gaza relativos a diversos temas, entre ellos la reconstrucción y la gobernanza, pero que no estaba claro si se pondrían en práctica.

Es poco probable que los países abandonen formalmente el CMCC, en parte por temor a atraer la ira de Trump, pero también por el deseo de poder aumentar su participación en el centro si este adquiere relevancia, dijeron los diplomáticos.

También existe la preocupación de que abandonar el CMCC podría dar a Israel una mayor influencia sobre las políticas para Gaza después de la guerra, dijeron. No hay palestinos en el CMCC, y una presencia europea podría ayudar a poner más énfasis en los intereses palestinos.

El plan de paz de 20 puntos de Trump no prevé un calendario ni un mecanismo de aplicación, y desde que comenzó el alto el fuego en octubre han muerto en los combates más de 460 palestinos y tres soldados israelíes.

