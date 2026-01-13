Algunos responsables Fed confían que próximo presidente mantenga su misión pese a ataques de Trump

Por Michael S. Derby y Howard Schneider

13 ene (Reuters) - A pesar de que el presidente Donald Trump ha trazado claras señales sobre lo que espera para su próxima selección como presidente de la Reserva Federal, algunos banqueros centrales actuales siguen confiando ⁠en que quien obtenga el puesto se apegará a la ⁠misión de la Fed, en parte a medida que el peso de la responsabilidad se hace evidente para el nuevo líder.

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que su "sincera esperanza" es que quien sea elegido por Trump para suceder a Jerome Powell cuando termine su mandato en ⁠mayo entienda la misión ‌oficial del banco central ​de baja inflación y máximo crecimiento del empleo establecida por el Congreso.

Williams dijo que confía en que el elegido para el puesto entenderá lo que está en juego ​en su función y las consecuencias de un fracaso. Añadió que su larga experiencia en el banco central le da esperanzas de que el nuevo dirigente esté ‌a la altura de la misión.

"La única constante en mi experiencia en la Reserva Federal es que una ‌vez que entras por estas puertas, entiendes que tenemos una responsabilidad muy, muy ​importante con el pueblo estadounidense", dijo Williams. "Cuando no lo hacemos bien, importa mucho. Cuando lo hacemos bien, es muy importante, y espero que cualquiera que asuma ese cargo lo haga con ese entendimiento y haga todo lo posible" para cumplir la misión establecida por el Congreso.

El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, expresó una opinión similar el martes en un webcast de MNI: "Espero que el nuevo presidente esté muy comprometido con el doble mandato de máximo empleo y estabilidad de precios".

"Todos mis colegas y yo estamos comprometidos con la fijación de la política monetaria, la mejor política monetaria para la economía en un momento determinado y para todos los estadounidenses", dijo Musalem, y añadió: "No espero que ese compromiso cambie, independientemente de quién sea el presidente".

También dijo que a la hora de fijar la política, "espero que se mantenga la función de ⁠reacción, y espero que se comunique muy eficazmente al público".

BAJO ATAQUE La confianza expresada por los dos hombres se produce en un momento en que la Reserva Federal se encuentra bajo un ataque sin precedentes por parte del presidente ​en múltiples frentes. Desde que regresó al cargo hace un año, Trump ha arremetido repetidamente contra Powell y ha intentado ordenar a la Fed que recorte los tipos de forma muy agresiva, incluso cuando la inflación ha estado muy por encima del objetivo del 2% y sus políticas comerciales han empeorado las presiones sobre los precios.

Trump también ha amenazado repetidamente con despedir a Powell por una serie de razones y también ha declarado explícitamente que quienquiera que él elija para sustituir al actual líder de la Fed recortará las tasas de interés agresivamente.

La arremetida de Trump contra la Fed se intensificó considerablemente el domingo con la revelación de que su Departamento de Justicia había emitido citaciones del gran jurado a la Fed y a funcionarios relacionados con un proceso de renovación de ⁠edificios de la Fed.

Eso provocó que Powell devolviera el fuego al presidente, con el líder de la Fed argumentando que los desarrollos legales eran realmente acerca de que la Fed ​no aceptaba órdenes de política monetaria del presidente.

"La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija los tipos de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente", dijo Powell en un comunicado el domingo.

La lista de posibles sucesores de Powell incluye al actual gobernador de la Fed, Christopher Waller, así como al asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett ‍y al ex gobernador de la Fed Kevin Warsh, junto con el gestor jefe de inversiones en bonos de BlackRock Inc, Rick Rieder.

Las candidaturas de Hassett y Warsh han causado inquietud entre los participantes en el mercado por sus comentarios sobre la inflación y otras cuestiones relacionadas con los bancos centrales. A muchos les preocupa que cualquiera de los dos hombres subordine la política de la Fed a los dictados de la Casa Blanca.

Los actuales funcionarios de la Fed y una amplia gama de participantes en el mercado coinciden en que un banco central independiente, que aísle a la institución de consideraciones políticas a corto plazo y le ​permita tomar decisiones de política monetaria difíciles y potencialmente impopulares, sigue siendo de suma importancia.

Williams dijo en una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores que cuando la independencia del banco central se ve comprometida por ataques políticos, la historia demuestra que "a menudo conduce a resultados económicos muy desafortunados con incapacidad económica y alta inflación".

Musalem se hizo eco de los comentarios de Williams sobre la importancia de la independencia de los bancos centrales y dijo que no le preocupa la ‍actual terna de candidatos a sustituir a Powell. "Los candidatos están altamente cualificados", dijo el funcionario. (Reportaje de Michael S. Derby, Edición de Nick Zieminski. Editado en español por Natalia Ramos)