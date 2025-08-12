Aliado de Putin encabezará esta semana la delegación rusa a Corea del Norte

MOSCÚ, 12 ago (Reuters) -

Viacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal rusa, la cámara baja del arlamento, encabezará una delegación rusa en visita oficial a la capital norcoreana, Pionyang, los días 14 y 15 de agosto, según informó la cámara baja del parlamento.

La delegación participará en las celebraciones del 80 aniversario de la liberación de Corea del Norte del dominio colonial japonés por las tropas aliadas al final de la Segunda Guerra Mundial, según el comunicado.

La Duma Estatal no mencionó a los demás miembros de la delegación rusa. Volodin, un aliado clave del presidente ruso Vladimir Putin, suele encabezar contingentes parlamentarios en viajes al extranjero, incluida una visita a India a principios de este año. (Información de Reuters; redacción de Lucy Papachristou; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Patrycja Dobrowolska)