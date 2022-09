Aliado de trump demanda al departamento de justicia de eeuu y exige la devolución de móvil incautado

20 sep (Reuters) - El director ejecutivo de My Pillow Inc, Mike Lindell, un aliado del expresidente Donald Trump, demandó el martes al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que le devuelva su teléfono móvil, que agentes del FBI confiscaron la semana pasada.

En su demanda ante un tribunal federal de Minnesota, Lindell dijo que los agentes lo detuvieron en la ventanilla de un restaurante de comida rápida y lo interrogaron sobre sus afirmaciones de que las elecciones estadounidenses de 2020 estaban amañadas.

Los agentes presentaron entonces una orden judicial y le dijeron a Lindell que entregara su teléfono, según la presentación judicial. Además de la devolución de su teléfono, Lindell quiere impedir que el Departamento de Justicia acceda a cualquier dato recogido en el dispositivo, según la presentación.

El FBI confirmó la semana pasada que sus agentes estaban "en ese lugar ejecutando una orden de registro autorizada por un juez federal", pero no dio más detalles. El FBI y el Departamento de Justicia no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios a última hora del martes.

Tras la incautación de su teléfono el 13 de septiembre, Lindell afirmó en un podcast que la incautación le impedía llevar a cabo sus actividades empresariales y acceder a sus fondos.

"No sólo dirijo cinco negocios con él, sino que no uso un portátil, no uso un ordenador, todo estaba en ese teléfono", dijo Lindell. (Reporte de Eric Beech y Kanishka Singh. Editado en Español por Ricardo Figueroa)