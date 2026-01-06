Aliados acuerdan despliegue de fuerza multinacional en Ucrania tras un alto al fuego

El presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, firmaron este martes una declaración de intenciones sobre el despliegue de una fuerza multinacional tras un alto el fuego en Ucrania.

Esta fuerza, que se lleva estudiando varios meses, debe "aportar una forma de garantía el día después del alto el fuego", declaró Macron tras una reunión de los aliados de Kiev en París, en la que, según él, acordaron unas "garantías de seguridad robustas para una paz sólida y duradera" en Ucrania.

El presidente francés dio cuenta de una "convergencia operativa" entre los aliados, incluido Estados Unidos.

Las garantías de seguridad son "la clave para asegurar que un acuerdo de paz nunca pueda significar una rendición de Ucrania y que un acuerdo de paz nunca pueda significar una nueva amenaza para Ucrania" por parte de Rusia, dijo Macron.

El enviado estadounidense Steve Witkoff, que estuvo presente en las conversaciones en París, dijo que ha habido "mucho progreso".

Los aliados han "terminado en gran medida" de acordar garantías de seguridad "para que el pueblo de Ucrania sepa que cuando esto termine, terminará para siempre", dijo, flanqueado por el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, quien también asistió a las negociaciones.

Según Witkoff, las "opciones de territorio" serán el "tema más crítico" y "con suerte podremos llegar a ciertos compromisos".

Starmer afirmó que, tras un alto el fuego, el Reino Unido y Francia establecerán "centros militares" en toda Ucrania y "construirán instalaciones protegidas para armas y equipo militar, para apoyar las necesidades defensivas de Ucrania".

Pero advirtió: "Solo podemos llegar a un acuerdo de paz si (el presidente ruso, Vladimir) Putin está dispuesto a hacer compromisos. Putin no está demostrando que esté listo para la paz."

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, afirmó que las fuerzas alemanas podrían unirse para monitorear un alto el fuego en Ucrania, pero asentadas en un país vecino.

"Sin duda tendremos que hacer compromisos", dijo en París.