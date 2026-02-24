Aliados de Ucrania instan a Rusia a aceptar un "alto al fuego incondicional"

Una treintena de dirigentes de países aliados de Ucrania pidieron a Rusia que acepte un "alto al fuego total e incondicional", según un comunicado divulgado este martes por el 4º aniversario de la invasión rusa de la exrepública soviética

Los dirigentes de la "coalición de voluntarios", que incluye a países como Francia, el Reino Unido y Alemania, también señalaron el "alto precio que Rusia ha pagado por unas ganancias mínimas en el campo de batalla, con cerca de medio millón de víctimas solo en el último año"

Según un comunicado del gobierno alemán, los dirigentes se reunieron por videoconferencia con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski