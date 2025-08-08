Alianza entre tiendas Juan Valdez y River Plate

“Con orgullo anunciamos que Juan Valdez es ahora el sponsor oficial de River Plate en la Argentina. Un paso firme en nuestra expansión en este gran país, que cerrará 2025 con nueve tiendas y que en 2026 promete aún más crecimiento”, detalló Bahamón, a través de su cuenta de X.

De acuerdo con el vocero gremial, el convenio implica que a partir de este viernes, en el Estadio Monumental, el más moderno de América Latina, con capacidad para 85.000 espectadores, solo se servirá café colombiano de Juan Valdez, al igual que en las oficinas del club, los centros de entrenamiento y en los restaurantes del equipo.

“Esta alianza une el sabor inconfundible del café colombiano con la pasión inigualable del fútbol argentino. Ahora, los hinchas de River podrán decir: ‘Vamos por un café… Monumental’”, aseguró Bahamón, que no entregó más detalles del acuerdo ni del tiempo de vigencia.

Las tiendas Juan Valdez venden café colombiano certificado de origen y bebidas a partir del grano. Llevan el nombre del personaje que a lo largo de varias décadas ha encarnado el arquetipo de hombre que cosecha el café, de sombrero y bigote.

Las tiendas están bajo el manejo de la firma Procafecol, que es filial de la FNC, que agrupa a los más de 500.000 productores de café que tiene el país. En Colombia operan más de 370 tiendas Juan Valdez y a nivel global existen 630, según datos oficiales.

