Alianza Lima anuncia salida de Carlos Zambrano tras denuncia de abuso sexual

El Alianza Lima confirmó este miércoles la salida del club del internacional peruano Carlos Zambrano, acusado en enero junto a otros dos jugadores de haber abusado sexualmente de una joven argentina en un hotel de Montevideo

"El futbolista Carlos Zambrano ha dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución, tras haber alcanzado un acuerdo entre ambas partes", indicó el equipo en un comunicado

El viernes, el club limeño había anunciado que Sergio Peña, de 30 años, y Miguel Trauco, de 33, también jugadores de la selección peruana, "habían dejado de pertenecer oficialmente" a Alianza, sin mencionar la situación deportiva o legal de Zambrano, de 36 años

Los tres jugadores fueron denunciados el 18 de enero por una joven argentina de 22 años, quien aseguró haber sido víctima de abuso sexual en un hotel de Montevideo, donde Alianza Lima realizaba su pretemporada

Pese a que los futbolistas negaron la acusación, el equipo dirigido por el argentino Pablo Guede los marginó del plantel desde el 23 de enero y les inició un proceso disciplinario

En su defensa, Zambrano denunció por extorsión ante una fiscalía peruana a la presunta víctima junto a otras tres personas no identificadas, según su abogado Gonzalo Hidalgo

El escándalo no fue obstáculo para que Peña fuera contratado la semana pasada por el club Sakaryaspor de la segunda división de Turquía

En medio de la situación de los tres internacionales, el equipo blanquiazul enfrenta este miércoles al paraguayo 2 de Mayo por la vuelta de la primera ronda clasificatoria de la Copa Libertadores. En la ida cayó 1-0