Alianza Lima de Perú separa a tres futbolistas involucrados en denuncia por presunto abuso sexual

LIMA, 22 ene (Retuerces) - Alianza Lima, uno de los clubes más populares del fútbol de Perú, dijo el jueves que separó de su plantel a tres jugadores tras un reporte de prensa que señala que una joven argentina los denunció por presunto abuso sexual durante la pretemporada en Uruguay.

"El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno", dijo un comunicado de Alianza Lima por X, en el que no identificó a los futbolistas.

La institución afirmó que se pone a disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones. "Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que lo sostiene: el respeto, la disciplina y la integridad", señaló.

La denuncia, difundida más temprano el jueves por el medio argentino A24, dijo que la joven de 22 años señaló a tres jugadores como agresores sexuales en un hotel de Montevideo, donde el club peruano se alojaba mientras realizaba entrenamientos antes del inicio de la temporada.

El presunto caso de abuso sexual fue denunciado por la joven en un juzgado criminal de Buenos Aires, de acuerdo al reporte.

(Reporte de Marco Aquino, editado por Javier Leira)