Alianza Lima ficha a argentino Girotti previo a choque con Inter de Messi

El jugador argentino Federico Girotti vestirá en 2026 las mallas de Alianza Lima, procedente de Talleres de Córdoba, anunció este martes el popular club de Perú.

El atacante de 26 años se sumará a la ofensiva del equipo limeño en reemplazo del veterano goleador argentino Hernán Barcos, de 41 años, a quien no se le renovó contrato.

"Un nuevo reto. Un nuevo desafío. ¡Bienvenido a Alianza Lima, Federico Girotti! El camino es hoy", anunció la institución en sus cuentas oficiales de las redes sociales Facebook y X.

El cuadro blanquiazul jugará el 24 de enero un partido amistoso con Inter Miami de Lionel Messi en el estadio Alejandro Villanueva, en la capital peruana.

Alianza Lima se refuerza con esta incorporación para su participación en la Copa Libertadores de 2026.

Girotti hará dupla con el veterano goleador Paolo Guerrero, de 41 años.

Bajo la dirección de su nuevo técnico, el argentino Pablo Guede, el club limeño tiene la expectativa de coronarse campeón nacional en 2026 coincidiendo con su 125 aniversario de fundación.

Girotti jugó en 2025 por Talleres de Córdoba y se formó en River Plate.