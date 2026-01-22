Alianza Lima separa a tres jugadores por denuncia de violación a joven argentina

Alianza Lima, uno de los equipos más populares de Perú, separó este jueves indefinidamente a tres jugadores y exseleccionados por una denuncia de violación a una joven argentina en Montevideo, informó el club.

Los defensas Carlos Zambrano (ex Boca Juniors) y Miguel Trauco (ex Flamengo de Brasil), y el volante Sergio Peña (Malmö FF de Suecia) fueron apartados del equipo que enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi el sábado en un amistoso en Lima.

"El club ha separado indefinidamente (...) a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario" interno, señaló el equipo blanquiazul en un comunicado.

Según el canal A24 de Argentina, los tres jugadores peruanos fueron denunciados por una joven de 22 años por "abuso sexual con acceso carnal".

La mujer fue presuntamente agredida en un hotel de Montevideo, donde Alianza cumplía la pretemporada que finalizó el pasado domingo.

La joven relató que conocía a Zambrano, de 36 años, y fue a cenar con él antes de ir al hotel donde se concentraba el equipo. Luego ingresaron a la habitación Trauco (33 años) y Peña (30).

El medio no precisó la fecha de la presunta agresión.

La víctima, en "estado de shock", viajó después a Argentina, donde presentó la denuncia, agregó A24 citando el escrito judicial.

"Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes", señaló por su parte Alianza Lima.