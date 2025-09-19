Alianza Lima y U. de Chile empatan 0-0 en cuartos de final de la Sudamericana

Alianza Lima y Universidad de Chile empataron 0-0 este jueves en un intenso partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana de 2025 disputado en Lima.

El resultado deja la serie completamente abierta de cara a la revancha, el jueves próximo en Chile.

Alianza Lima no pudo aprovechar su condición de local para obtener un resultado favorable en el estadio Alejandro Villanueva, en la capital peruana.

La revancha se jugará el próximo jueves en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad chilena de Coquimbo sin la presencia de hinchas de Universidad de Chile.

El equipo chileno fue sancionado con catorce partidos internacionales, siete de local y siete de visitante, sin su público de sus hinchas por la feroz pelea entre sus hinchas y los del argentino Independiente en partido de octavos jugado en Avellaneda, sur de Buenos Aires, en agosto.

El ganador de esta llave se medirá en semifinales con el vencedor de la serie entre Lanús y Fluminense.

