Alianza Pacífico, reunión de países miembros en Bogotá

La agenda oficial del traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Alianza se llevará a cabo del 27 al 30 de enero e incluirá reuniones consideradas clave para el funcionamiento y la proyección a futuro del mecanismo regional.

El Ministerio de Exteriores señaló que durante el encuentro se discutirá la adhesión de Costa Rica a la Alianza; además, se realizarán reuniones de alto nivel entre funcionarios y de empresarios de los países miembros.

"En esa instancia daremos seguimiento a Colombia como Presidente Pro Tempore de este mecanismo en 2025, momento durante el cual pusimos énfasis en la movilidad académica, la cooperación regional y la búsqueda de una integración comercial mucho más a fondo", afirmó Francisco Gutiérrez, director de Mecanismos de Concertación e Integración Regional de Cancillería.

La Alianza del Pacífico se creó en 2011 por iniciativa de Colombia, México, Chile y Perú como un bloque que facilita la circulación de bienes, servicios y capitales en perspectiva de mejorar y darle un nuevo perfil a su relación con los mercados asiáticos. (ANSA).