Alianza política que perdió elecciones en Ecuador presenta reclamos a más de 1.700 actas de votación

QUITO (AP) — La alianza política ecuatoriana Revolución Ciudadana-Reto, de la candidata Luisa González, presentó el martes un reclamo contra 1.729 actas de votación, algo más de una semana después de las elecciones presidenciales que en las que salió reelegido con amplia ventaja el presidente Daniel Noboa. Por la diferencia de votos entre ambas candidaturas, la revisión no afectaría al resultado final.

La revisión solicitada por la aspirante de izquierda equivaldría a 500.000 votos, frente a los 1,18 millones de sufragios de ventaja que obtuvo Noboa en el balotaje del 13 de abril, de acuerdo con los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral.

La Revolución Ciudadana, movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, cuestionó que en 343 actas electorales no coinciden las firmas del presidente y secretario de la junta electoral, en otras 171 no consta la firma del secretario, en 780 no están las firmas ni del presidente ni del secretario y en 435 no coinciden los resultados numéricos.

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, aseguró a periodistas que verificar esas actas “es un trámite bastante fácil” y argumentó que en caso de inconsistencias numéricas es cuestión de comparar el acta original con el registro digital o, si faltan firmas, se debe revisar si éstas constan en la parte posterior, lo que también es legal.

La revisión pedida se procesará por parte del órgano electoral y se espera que en los próximos días sea resuelta.

Con tal reclamo, se impidió la proclamación oficial de los resultados, que podía ejecutarse el martes. Esa alianza política también tendrá la posibilidad de apelar o impugnar más adelante los resultados, pero en otra instancia, en el Tribunal Contencioso Electoral.

La toma de posesión de Noboa, para un período de cuatro años hasta 2029, está prevista para el 24 de mayo de este año.